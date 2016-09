90 % der westlichen Bevölkerung sind von Karies betroffen – und das trotz Zahnhygiene. Warum? Die Antwort liegt in der Ernährung. Aber überraschenderweise ist ein Mittel zur Prophylaxe nicht nur der Verzicht auf Zucker, wie eine aktuelle Studie zeigt: An der University of Applied Sciences Upper Austria in Wels wurde jetzt nachgewiesen, dass der Verzehr von nitrathaltigem Rote Bete Saft das Wachstum der Kariesbakterien hemmt.



Weitere Informationen unter: http://www.ncbi.nlm.nih.gov 14.09.2016