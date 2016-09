Die KHS GmbH bekommt Verstärkung: Mehr als 50 neue Auszubildende, verteilt auf fünf deutsche Standorte, starteten im September ins Berufsleben. Zum Einstieg veranstaltete der Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen vom 29. August bis zum 2. September eine Einführungswoche in der Europäischen Akademie Otzenhausen, bei der praxisnahe Unterweisungen und gemeinsame Aktivitäten im Vordergrund standen. Das Unternehmen beschäftigt insgesamt mehr als 190 Auszubildende in Deutschland. „Wir legen sehr großen Wert auf vielfältige Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Besonders in Zeiten des Fachkräftemangels ist eine qualifizierte Ausbildung wichtiger denn je“, sagt Matthias Mohr, Koordinator Ausbildung Nord bei KHS. In Dortmund, Bad Kreuznach, Hamburg, Kleve und Worms können Schulabgänger aus einer Vielzahl sowohl technischer als auch kaufmännischer Ausbildungsberufe wählen. Dieses Jahr werden mehr als 50 von ihnen unter anderem zu Mechatronikern, Industriemechanikern und Industriekaufleuten ausgebildet. Einige von ihnen absolvieren ein duales Studium, das Praxis mit wissenschaftlichem Fachwissen verbindet. KHS engagiert sich in vielen unterschiedlichen Bereichen für die Rekrutierung von Nachwuchskräften. Azubi-Scouts stellen in Schulen unterschiedliche Ausbildungsberufe vor und das Unternehmen ist regelmäßig auf Berufsmessen und Veranstaltungen wie der Dortmunder Nacht der Ausbildung vertreten. Zudem ist KHS Aussteller auf der IdeenExpo in Hannover, die zum Ziel hat, Schüler für naturwissenschaftliche und technische Berufe zu begeistern. Darüber hinaus ist KHS Mitglied der bundesweiten Initiative „Wir unternehmen was!“ des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA). Mitgliedsunternehmen präsentieren dabei vorbildliche Lösungen für eine nachhaltige und zukunftsorientierte Unternehmensführung. Schirmherr der Initiative ist der Bundesminister für Wirtschaft und Energie, Sigmar Gabriel. 20.09.2016