VDF Geschäftsführer besucht Bundesfachklassen für Fruchtsafttechnik Am 15. September 2016 besuchte Herr Klaus Heitlinger, Hauptgeschäftsführer des Verbandes der deutschen Fruchtsaftindustrie e.V. die Berufsbildenden Schulen Rheingau in Geisenheim, besichtigte die Ausbildungsstätte der zukünftigen Fachkräfte der Fruchtsafttechnik und führte Gespräche mit der Schulleitung. Die berufsschulische Ausbildung der jungen Nachwuchskräfte ist bundeszentral organisiert und seit 1977 ausschließlich an den Beruflichen Schulen in Geisenheim möglich. Der Unterricht wird als Blockunterricht – 3 x 4 Wochen/Ausbildungsjahr- angeboten. Jedes Jahr erhalten bis zu 40 junge Fachkräfte für Fruchtsafttechnik von der IHK ihren Facharbeiterbrief und stehen den Betrieben als qualifizierte Fachkräfte zur Verfügung. Herr Heitlinger konnte in einem konstuktiven „Round-Table-Gespräch“ zusammen mit der Schulleiterin, Frau Andrea Stegmann, dem stellv. Schulleiter Herrn Richard Treber und der Koordinatorin Dr. Liane Engelmann wichtige Eckdaten in der Ausbildung der Bundesfachklassen für Fruchtsafttechnik besprechen. Ein Schwerpunkt des mehrstündigen Gespräches war eine mögliche Neuordnung und Aktualisierung des Berufsbildes unter Berücksichtigung weitere Produktgruppen. Des weiteren stand der Umbau und die Renovierung des schulischen Getränkelabors auf der Prioritätenliste. Das „in die Jahre“ gekommene Labor (aus dem Jahr 1989) ist ein wichtiger Bestandteil für die qualifizierte Ausbildung der jungen Fachkräfte für Fruchtsafttechnik und steht kurz vor der Renovierung aus Mitteln des Schulträgers Rheingau-Taunus-Kreis. Gleichzeitig soll das Schultechnikum zeitgemäß umgestaltet werden. Herr Heitlinger betonte, dass dem Verband der Deutschen Fruchtsaftindustrie e.V. die Ausbildung der Fachkräfte für Fruchtsafttechnik und die Sicherung des Fachkräftebedarfs der Betriebe und des Berufsstandes von hoher Wichtigkeit sind und die aktuellen Themen in den Verbandsgremien besprochen werden. 21.09.2016