Prominente Verstärkung für hoch2



Cool wie hoch2: Zur Unterstützung der neuen „chilled“- Marke hoch2 von hohes C ist es Eckes-Granini Deutschland, Marktführer für fruchthaltige Getränke, gelungen, sich prominente Verstärkung an Bord zu holen. Film- und TV-Star, Moderatorin und Social Media- Ikone Palina Rojinski wird künftig Markenbotschafterin für hoch2. Mit dem Engagement des sympathischen Multitalents und einer der momentan prominentesten Influencerinnen Deutschlands bestätigt der Fruchtsafthersteller seine Ankündigung, stark in mediale Unterstützung zu investieren und bekräftigt seinen Anspruch, mit hoch2 im Kühlregal erfolgreich durchzustarten.

Neue Markenbotschafterin - aufgeschlossen, sportlich, aktiv und ernährungsbegeistert

800.000 Facebook-Fans, 600.000 Instagram-Abonnenten und zahlreiche begeisterte Follower bei Snapchat sprechen für sich beziehungsweise sie: Palina Rojinski begeistert ihre Fans, ist gerade bei der jüngeren Zielgruppe beliebt und nicht nur in ihrer Rolle als Mitglied der Got to Dance-Jury, Mode- ratorin oder Schauspielerin in Erfolgsfilmen wie Traumfrauen gefragt. Aktuell steht ihr neuer Kinofilm „Willkommen bei den Hartmanns“ (ab 3.11. im Kino) in den Startlöchern. Das Multitalent und ehemalige Leistungssportlerin führt ein aktives und ereignisreiches Leben. „Ich finde es toll, dass bei mir immer viel los ist und eigentlich kein Tag dem anderen gleicht. Das macht viel Spaß, aber kostet auch viel Energie. Deshalb ist es für mich wichtig, dass ich mich gesund ernähre und Sport treibe, um meinem Körper etwas Gutes zu tun. hoch2 hat mich spontan überzeugt – denn: Klar, das passt zu mir! Die hoch2 Produkte sind nicht nur superlecker, sondern haben auch noch super gesunde und natürliche Inhaltsstoffe. Je nachdem, was der Körper gerade braucht“, so Palina Rojinski.

Für hoch2 von hohes C ist das Engagement der Berlinerin Palina Rojinski als Botschafterin für hoch2 nicht nur ein konsequenter Schritt zur Steigerung der Markenbekanntheit: „Mit Palina haben wir eine tolle Markenbotschafterin gewinnen können und wir freuen uns schon sehr auf unsere Zusammenarbeit. Palina strahlt ein total positives Lebensgefühl aus. Sie ist quirlig, aktiv, sportlich, ernährungsbegeistert, ohne dabei zu streng mit sich zu sein, und offen für Neues. Sie passt sehr gut zu uns und unserer Marke - und dem Mehrwert, den unsere Produkte bieten: Die hoch2 Smoothies passen perfekt zu so einem aktiven Lebensstil. Ob für das Immunsystem, die Nerven, die Zellen oder einfach, um wach zu sein - jedes hoch2 Produkt unterstützt den Körper aktiv und stärkt ihn so für die Herausforderungen des Alltags“, so Sabine Weber, Senior Brandmanagerin hoch2.

Ab Anfang Januar 2017 werden die TV-Spots mit Palina Rojinski auf reichweiten-starken Sendern zu sehen sein. Zusätzlich stehen gemeinsame Social Media Aktivitäten in den Startlöchern.

27.09.2016