Personalisiertes Design schafft besondere Kaufanreize Seit Anfang des Jahres gibt es für alle großen und kleinen Superhelden-Fans den Capri-Sonne Superdrink – eine fruchtige Mischung aus Äpfeln, Kirschen und Orangen – mit den Aufdrucken der DC Superhelden. Zum Herbst (KW 40 – KW 48) bietet das Unternehmen den Superhelden-Fans jetzt eine weitere tolle Aktion und verlost insgesamt 333 x 10 personalisierte Superdrink Trinkpacks. Damit kurbelt Capri-Sonne die Impulskäufe noch einmal kräftig an. Der Capri-Sonne Superdrink ist seit Februar mit den Motiven der DC Superhelden Batman, Superman, Supergirl und The Flash im Handel erhältlich. Diese vier verschiedenen Beutel-Designs begeistern die Superhelden-Liebhaber. Für den Herbst hat sich Capri-Sonne jetzt nochmal eine außergewöhnliche Aktion einfallen lassen, die zusätzliche Abverkäufe verspricht: Erstmals gibt es jeweils 10 von insgesamt 333 x 10 Trinkpacks zu gewinnen, die mit einem selbst gewählten Namen bedruckt werden. Damit haben die Capri-Sonne Verwender die Chance auf eine coole, ganz persönliche Capri-Sonne. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist einfach: Jeder 10er-Box der Sorten Superdrink, Multivitamin und Orange liegt im Aktionszeitraum von Anfang Oktober bis Anfang Dezember eine Teilnahmekarte mit einem Code bei, den man online auf www.capri-sonne.de eingeben kann. Dort erfährt man sofort, ob man gewonnen hat. Diese effiziente Mechanik setzt bei langjährigen Capri-Sonne Fans und Einmalkäufern gleichermaßen einen zusätzlichen Kaufanreiz. Superhelden-Abenteuer auf verschiedenen Kanälen Am POS und online sorgen die Superhelden im Aktionszeitraum für besonderes Aufsehen. Aufmerksamkeitsstarke Promotion-Displays mit integrierten Topschildern ziehen die Blicke der Konsumenten auf sich und generieren zusätzliches Umsatzpotenzial. Diese Maßnahmen werden von reichweitenstarken Social Media-Aktivitäten begleitet. Auf Facebook und Instagram warten spannende Geschichten darauf, von den Fans entdeckt zu werden. Noch dazu setzen die verschiedenen Pouch-Designs in den Aktionsboxen der Sorte Superdrink auch weiterhin gezielte Sammelanreize. In jeder Box gibt es bis zu vier verschiedene Superhelden-Motive. 28.09.2016