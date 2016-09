Im Rahmen der Hi Europe stellt Taiyo sein umfassendes Portfolio funktioneller Inhaltsstoffe vor. Diese sind vollkommen natürlich und kombinieren hervorragenden Geschmack mit einem Plus für Gesundheit und Wohlbefinden. Der lösliche Ballaststoff Sunfiber® beispielsweise bietet nicht nur in ernährungsphysiologischer Hinsicht Vorteile – er punktet auch technologisch mit einem idealen pH-Wert sowie einer hohen Gefrier- und Taustabilität. Sunfiber® wurde kürzlich von der amerikanischen Behörde für Lebens- und Arzneimittel (FDA) als “True-Fiber”-Inhaltsstoff ausgezeichnet — und ist damit einer von nur fünf Inhaltsstoffen mit dieser Zertifizierung. Als völlig löslicher Inhaltsstoff hat Sunfiber® keinerlei Auswirkungen auf die sensorischen Eigenschaften des Endprodukts und sorgt für einen gesundheitlichen Mehrwert. Es senkt nachweislich den glykämischen Index des Produkts und sorgt so auch für einen reduzierten Blutzuckeranstieg, es verbessert die Mineralstoffaufnahme im Darm, und fördert die Verdauungsgesundheit. Je nach Anwendung ist Sunfiber® in unterschiedlichen Qualitäten sowie drei neuen Bio-Varianten erhältlich. Als einer der führenden Hersteller für funktionelle Inhaltsstoffe orientiert sich Taiyo an aktuellen Markttrends und der wachsenden Nachfrage nach möglichst natürlichen Produkten. Ob Ballaststoffe, Tee- und Fruchtextrakte oder funktionelle Mineralstoffe wie Eisen- und Zinkpräparate – Hersteller können mit angereicherten Produkten dem Wunsch der Verbraucher nach einer ausgewogenen und gesunden Ernährung nachkommen. Die hochwertigen Vitamine, Mineral- und Ballaststoffe eignen sich perfekt, um vielfältige Anwendungen anzureichern, beispielsweise Lebensmittel und Getränke aller Art. 28.09.2016