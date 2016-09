Bitterlimonade erhält Red Dot für hervorragendes Packaging-Design Die Jury hat gewählt und die Sieger des "Red Dot Award: Communication Design 2016" stehen fest. 28 DRINKS, Bitterlimonade aus dem Hause CALIDRIS 28 Deutschland GmbH, erhielt die begehrte Auszeichnung in der Kategorie Packaging Design. Verantwortlich für das ausgezeichnete Design der schlanken Aluminiumdosen zeichnet die deutsche Agentur zweipunktnull. "Wir freuen uns sehr, dass wir diese internationale Auszeichnung erhalten haben", so Reiner Rempis, Art Director von zweipunktnull. "Der Red Dot Award ist Anerkennung und Bestätigung für das hohe Niveau unserer Designarbeit und Kreativität." Der "Red Dot Award: Communication Design" wird jährlich verliehen und steht für die international besten Kampagnen, Marketingstrategien und Kommunikationslösungen. In insgesamt 21 Kategorien können Teilnehmer aus aller Welt ihre Kompetenzen unter Beweis stellen. Bewertet wurden die zahlreichen Kommunikations- und Designprojekte von 26 Branchenexperten während eines mehrtägigen Jurierungsprozesses. Die Gewinner des Red Dot werden am 04. November 2016 im Berliner Konzerthaus geehrt. Im Anschluss feiern die internationale Designszene und Journalisten auf der Designers' Night im E-Werk Berlin. Die Ausstellung "Design on Stage" zeigt dort alle Siegerarbeiten exklusiv für eine Nacht. 30.09.2016