Volle Hallen, gute Stimmung, zufriedene Aussteller Fokus: Deutsche und zentraleuropäische Verpackungswirtschaft

Rahmenprogramm sehr gut angenommen

Produktneuheiten und Trends bestätigen Innovationskraft Nach drei erfolgreichen Messetagen schloss am 29. September die FachPack ihre Tore und verabschiedet sich damit in ihr traditionelles Pausenjahr, bevor sie sich vom 25. bis 27. September 2018 wieder dem Fachpublikum aus der Verpackungsindustrie präsentiert. Insgesamt 41.0141 Fachbesucher nutzten die Gelegenheit, sich über Neuheiten aus den Bereichen Verpackung, Technik, Veredelung und Logistik zu informieren. Insgesamt 1.5411 Unternehmen stellten in elf Messehallen aus. Dabei setzte sich die Europäisierung der FachPack fort: Nach Deutschland kamen die Aussteller aus den Top-Fünf-Nationen Italien, den Niederlanden, Österreich, der Schweiz sowie der Tschechischen Republik.

„Die Stimmung auf der FachPack war richtig gut, die Messehallen voll und Aussteller sowie Besucher sehr zufrieden“, resümiert Heike Slotta, Veranstaltungsleiterin bei der NürnbergMesse, nach drei kompakten Messetagen. „Das hohe Niveau der FachPack wurde gehalten und unsere Erwartungen vollends erfüllt. Wir konnten wieder einmal zeigen, dass die FachPack im europäischen Umfeld der zentrale Branchentreff für Verpackungsspezialisten ist“, so Slotta weiter.

Das sieht nicht nur die Veranstaltungsleiterin so. Rund 80 Prozent der Fachbesucher befürworten die Ausrichtung der FachPack als Verpackungsfachmesse im Wirtschaftsraum DACH und Europa, so die Ergebnisse der Besucherbefragung eines unabhängigen Marktforschungsinstituts. Den vollständigen Bericht lesen SIe hier!

1Die Besucher-, Aussteller- und Flächenzahlen dieser Messe werden nach den einheitlichen Definitionen der FKM Gesellschaft zur Freiwilligen Kontrolle von

Messe- und Ausstellungszahlen ermittelt und zertifiziert. 07.10.2016