Kanzi startet die Saison mit frecher, digitaler Kampagne In Europa hat die Apfelsaison begonnen. Kanzi® konnte in allen Produktionsregionen gute Wachstumsbedingungen verzeichnen. Das führt zu einer qualitativ hochwertigen Ernte. Kanzi® startet die Saison 2016-2017 mit einer neuen Verbraucherkampagne. Es geht darum, sich vom Leben verführen zu lassen und im Hier und Jetzt zu leben, das Leben zu nutzen und jeden Tag ein bisschen Luxus zu genießen. Die offenen, modernen und aktiven Verbraucher sollen mit einer positiven Einstellung erreicht werden. Bei der neuen Kampagne von Kanzi® steht der Kanzi®-Mann mit seinem roten Anzug im Vordergrund. Er präsentiert den Apfel sowohl auf lustige als auch auf freche Art und Weise. Die Kampagne besteht aus zensierten und unzensierten Versionen von frechen Videos mit dem Kanzi®-Mann. Sie wird als digitale Kommunikation lanciert, angeführt durch Pre-Rolls bei YouTube. Durch den Zensurmechanismus soll der Traffic auf der Website erhöht werden. Denn dort können sich die Besucher dann die unzensierte Version anschauen. Die Kampagne wird europaweit verbreitet über Radio, Plakatwände und in Geschäften mit POS-Materialien sowie über Verbraucher- und PR-Aktionen und andere Kommunikationswege. Der Erfolg von Kanzi® erklärt sich durch seinen Geschmack, der sich von anderen Äpfeln unterscheidet. Er ist sehr knackig, hat ein saftiges Fruchtfleisch und eine ansprechende und farbenfrohe Schale. 10.010.2016