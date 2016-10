Laut einer aktuellen Marktforschungs-Umfrage* der Bio-Branche zum Thema Ernährungsgewohnheiten sind 81 Prozent der Befragten der Meinung, dass vegane Lebensmittel gleichzeitig biozertifiziert sein sollten. Die Hälfte der Befragten verwendet täglich Bioprodukte. Rund 41 Prozent greifen in ihrem Alltag bewusst zu veganen Lebensmitteln. Als Grund für ihre Ernährungsweise gab die Mehrheit der Teilnehmenden den Aspekt 'Gesundheit' an. Ebenfalls wichtige Beweggründe sind der Tier- und Umweltschutz. Der vegane Markt wächst weiter Insgesamt 74 Prozent der Befragten gaben an, ihre veganen Lebensmittel im Bio-Supermarkt zu kaufen. Der Drogeriemarkt wurde von 63 Prozent und der Supermarkt von 60 Prozent der Umfrageteilnehmenden genannt. Das Angebot pflanzlicher Lebensmittel schätzen nur 36 Prozent als ausreichend ein. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich diese Einschätzung jedoch deutlich verbessert. Im Jahr 2015 waren nur 19 Prozent der Befragten mit dem veganen Angebot zufrieden. 58 Prozent der Befragten kennen das V-Label Insgesamt 58 Prozent der Befragten kennen das V-Label und gaben an, es im Supermarkt schon einmal bewusst gesehen zu haben. Das V-Label tragen mittlerweile rund 5.000 Produkte von insgesamt 400 Lizenzpartnern. Das V-Label ist ein international geschütztes Qualitätssiegel zur Kennzeichnung von vegetarischen und veganen Lebensmitteln. Es wird als Orientierungshilfe auf Verpackungen eingesetzt. Verbraucher können so beim Einkauf auf den ersten Blick erkennen, ob ein Produkt für sie geeignet ist. Das V-Label wird in Deutschland in den Kategorien 'vegan' und 'vegetarisch' vom VEBU vergeben. Ist das Produkt mit dem V-Label lizenziert, können Konsumenten sicher sein, dass es sich um ein vegetarisches oder veganes Produkt handelt. Zum Hintergrund der Studie: Die Umfrage fand im Januar 2016 statt. Insgesamt 1.266 Personen nahmen teil. 80 Prozent der Teilnehmer waren Frauen und 19 Prozent Männer. Jeweils 35 Prozent waren zwischen 18 und 29 Jahre bzw. zwischen 30 und 39 Jahre alt. Insgesamt 26 Prozent waren 40 Jahre und älter. *Quelle: Pollion GmbH, biopinio-Umfrage zu Ernährungsgewohnheiten (13.02.2016), „Bio-Fachhandel & vegan: Das Ende des Booms?“, Mobile Marktforschung für die Bio-Branche (www.biopinio.de, www.pollion.com) 13.10.2016