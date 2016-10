Pfanner: Verpackungsrelaunch Ab Dezember 2016 erfolgt schrittweise die Umstellung eines Teils des Pfanner 1,0-Liter-Fruchtsaftsortiments von Elopak auf SIG combidome. Gründe für die Umstellung auf die combidome-Verpackung sind u.a. die folgenden: Trinkkarton: combidome ist die erste Kartonflaschenverpackung im Markt, aus welcher man auch ideal direkt trinken kann.

Eigenständigkeit: Nach 18 Jahren Verwendung der Giebelpackung möchte sich Pfanner mit der neuen, innovativen Verpackung wieder stärker von den Mitstreitern im Markt und auch innerhalb des eigenen Sortiments differenzieren. Die Fairtrade- und BIO-Linie verbleiben in der Elopak-Verpackung.

Displaykarton: combidome bietet ein abverkaufstarkes Gesamtkonzept: Der 8er-Umkarton kann ohne zusätzliches Handling konsumentengerecht am POS platziert werden.

Die erste praktische Karton-Flasche. Einzigartigkeit und Eigenständigkeit zeichnen die innovative Kartonflaschen-Verpackung aus. Die moderne 1,0-Liter-Kartonverpackung mit attraktivem Design liegt sehr gut in der Hand und ermöglicht einfaches Ausschenken. Zudem eignet sich die handliche Verpackung ideal zum Trinken direkt aus der Packung. Der Kartonverbund, aus welchem die gesamte Packung vom Boden bis einschließlich des praktischen Domes besteht, wird zu etwa 75 % aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz hergestellt. Die Attraktivität der combidome-Verpackung wird auch von den Konsumenten bestätigt: 80 % empfinden das neue Packungs-Design innovativer als die Giebel-Verpackung. Zudem bezeichnen 60 % den combidome-Trinkkarton praktischer als die klassische Variante (Zahlen aus eigener Marktforschung, April 2016). 13.10.2016