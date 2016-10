Virtual Reality: Vom dünnen Metall bis zur Abfüllung „Ich freue mich, Sie in der Dosenproduktion begrüßen zu dürfen und Ihnen die einzelnen Prozessschritte zu erklären.“ Die freundliche Ansprache stammt von Welf Jung, Sprecher von BCME Deutschland. Sie gehört zu den ersten Sequenzen eines gut fünfminütigen Filmbeitrags, mit dem der europäische Verband der Getränkedosenhersteller exklusiv hinter die Kulissen der Dosenproduktion bittet. Die Aufforderung ist wörtlich zu nehmen: Das 360-Grad-Video lässt jeden Blickwinkel zu, in Verbindung mit einer Virtual-Reality- Brille und einem darin eingelegten Smartphone gewährt der innovative Beitrag somit einen 360-Grad-Blick. Dabei ist der Betrachter zugleich Regisseur. Denn er bestimmt allein durch seine Blickrichtung, was er bei welchem Herstellungsschritt sehen möchte – eine Kopfdrehung nach links und schon sieht man auch im Film, was sich im linken Bereich der Produktionsstätte abspielt. Auch die Steuerung des Films ist softwareseitig so programmiert, dass sie über den Blick des Betrachters erfolgt. Vom Pausieren über die Lautstärkeanpassung bis hin zum Vor- oder Zurückspulen oder sogar dem Einstellen des gewünschten Linsenabstands – die innovative Technik macht’s möglich. Und die stammt von Vathos, einem deutschen Technologie-Unternehmen, das sich unter anderem auf Abspiellösungen von Virtual Reality Inhalten spezialisiert hat und hier Maßstäbe in der noch jungen Branche setzt. So kann man den Produktionsprozess nicht nur auf Android- und iOS-Smartphones sondern auch allen gängigen Browsern erleben. Ohne technische Einbußen. Die Werke für die Dosen- und Deckelproduktion wie auch das Abfüllwerk, in dem alleine 70.000 Getränkedosen pro Stunde abgefüllt werden, gehören zu den größten ihrer Art in Deutschland. Eindrucksvoll wird der komplette Herstellungsprozess sicht- und erlebbar – von der Dosenfertigung über die Produktion von Deckel und Lasche bis hin zur Abfüllung und abschließenden Verladung der vollen Paletten auf den Lastwagen.

www.bcme-deutschland.de/virtual-reality Übrigens: Auch wer keine (BCME-) VR-Brille besitzt, kann den Film sehen. Dann übernimmt der Maus-Cursor die Steuerung. 14.10.2016