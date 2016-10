Zwei Gold- und fünf Silbermedaillen: Der Deutsche Weinbauverband gibt die diesjährigen Preisträger bekannt Eine international besetzte Jury von 30 Fachleuten hat aus über 50 Bewerbungen sieben Einreichungen mit dem INNOVATIONSPREIS der Technologiemesse für Wein, Saft und Sonderkulturen ausgezeichnet. Goldmedaillen gehen an die Mosel und nach Italien Für die Neuentwicklung eines Steillagen-Vollernters zeichnete die Jury die Firma Carl Hoffmann Landmaschinen aus Piesport an der Mosel mit Gold in der Kategorie „Anbau- und Erntetechnologie“ aus. Mit dem CH 500 stellen sie den ersten praxistauglichen Vollernter für den Steillagenweinbau vor. Die zweite Goldmedaille geht an die italienische Firma TMCI Padovan für die Entwicklung eines leistungsstarken Crossflow-Filters. Dessen hoher Steuer- und Automatisierungsgrad reduziert den Personalaufwand im Betrieb erheblich und ermöglicht eine Minimierung des Energiebedarfs bei der Trubfiltration von Wein. TMCI Padovan wurde in der Kategorie „Verarbeitung und Prozesssteuerung“ ausgezeichnet. Fünf Innovationen bekommen Silbermedaille „Wesentliche technische Fortschritte können sowohl im Detail eines Gerätes als auch in einer kompletten Neuentwicklung liegen“, erklärte Norbert Weber. So ist die Arbeitserleichterung durch eine innovative, hydraulische Verstellmöglichkeit bei einer Scheibenegge der Firma Herzau + Schmitt aus Fulda so vorteilhaft, dass die Jury ihr eine Silbermedaille in der Kategorie „Anbau- und Erntetechnologie“ verlieh. Da die Scheibeneggenwellen gegen Rollspateneggenelemente ausgetauscht werden können, kann das Gerät sogar auch im Anbau von Sonderkulturen wie Obst und Spargel verwendet werden. Die Optimierung der Weinqualität ist Ziel innovativer Methoden der Mikrobiologie. Durch das Enzymprodukt Trenolin®BouquetPlus der Firma Erbslöh aus Geisenheim, kann die Sortenaromatik auch für restsüße Weine so wesentlich verbessert werden, dass dies der Jury eine Silbermedaille in der Kategorie „Verarbeitung und Prozesssteuerung“ wert war. Korkgeschmack ist ein Thema, das dem Weingenuss entgegensteht. Zwei Unternehmen, Amorim Cork Deutschland und M. A. Silva Corticas, Portugal haben vorsorgende Testverfahren entwickelt, um geschmacksneutrale Korken zu garantieren. Beide Unternehmen erhalten für ihre Produkte eine Silbermedaille der Kategorie „Abfüll- und Verpackungstechnologie“. Mit einer weiteren Silbermedaille der Kategorie „Organisation und Vermarktung“ ehrte die Jury eine neue Informationsplattform für weinbauliche Unternehmen mit Bauabsichten von der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau in Veitshöchheim. BayWeinTEK ist Anlaufstelle für all diejenigen, die einen einfachen Einstieg in die Thematik der Erneuerung und des Ausbaus ihres Weinguts suchen. Die ausgezeichneten Innovationen und die Preisträger werden vom 27. bis 30. November 2016 auf der INTERVITIS INTERFRUCTA HORTITECHNICA zu sehen sein. 14.10.2016