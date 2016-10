Aktion „Lichtblicke schenken“ unterstützt erneut drei SOS-Projekte in Ostdeutschland Ein liebevolles Zuhause, Geborgenheit, eine Zukunfts- perspektive – diese wichtigen sozialen Faktoren bietet der SOS-Kinderdorf e.V. Kindern und Jugendlichen in Deutschland, die sie nicht im eigenen Elternhaus erfahren können. Seit Jahrzehnten betreut der Verein unter anderem vernachlässigte Kinder und Jugendli- che und Familien in schwierigen Lebenssituationen. Ohne Spenden wäre das nicht mög- lich. Seit 2009 unterstützt die Lichtenauer Mineralquellen GmbH mit ihrer Spendenaktion „Lichtblicke schenken“ den SOS-Kinderdorf e.V. In den letzten sieben Jahren konnten sie mit rund 200.000 Euro über 20 Projekte finanzieren und damit vielen benachteiligten Kindern einen „Lichtblick“ schenken. In diesem Jahr läuft die Spendenaktion noch bis Mitte Dezember. Die Spenden der Aktion „Lichtblicke schenken“ kommen in diesem Jahr den SOS-Kinderdörfern in Brandenburg, Gera und Prignitz zugute. „Gemeinsam mit den Lichtenauer Mineralquellen suchen wir in jedem Jahr neue Projekte aus, die mit dieser Spendenaktion unterstützt werden sollen“, erklärt Elke Tesarczyk, Leiterin Ressort Marketing des SOS-Kinderdorf e.V. „Wir sind für unsere Arbeit auch auf Spenden angewiesen. Die Lichtenauer Mineralquellen sind ein zuver- lässiger Partner, der uns seit vielen Jahren mit seinen Kunden bereits große und wertvolle Un- terstützung zukommen ließ.“ Jedes Jahr spendet Lichtenauer 10 Cent für jeden Aktionskasten Lichtenauer Mineralwasser an den SOS-Kinderdorfverein. „In diesem Jahr unterstützen wir mit unserer Aktion das Babyschwimmen und die Frühen Hilfen, die junge Mütter und Väter be- treuen, sowie eine Kinderferienfahrt in die Uckermark“, so Lichtenauer-Geschäftsführer Paul K. Korn. „Durch die Aktivitäten und die pädagogische Betreuung machen die Kinder und die jun- gen Eltern wichtige soziale Erfahrungen, die zu einem zufriedenen und sinnerfüllten Leben bei- tragen können. Es ist jedes Jahr schwer, einzelne Projekte auszuwählen, denn die Spenden werden an vielen Stellen benötigt. Aber uns ist es wichtig, dass unsere Kunden wissen, welche Einrichtungen sie unterstützen und wohin die Spenden, die letztendlich durch ihren Einkauf kommen, gehen Noch bis Mitte Dezember sind die Lichtenauer Aktionskästen zur Unterstützung der Spenden- aktion „Lichtblicke schenken“ im Handel erhältlich. werden.“ 17.10.2016