WFSI vereint Natürlichkeit und Great Taste in trendigen Getränke-Highlights Auf der SIAL in Paris präsentiert WILD Flavors & Specialty Ingredients (WFSI), eine Geschäftseinheit der Archer Daniels Midland Company (ADM), unter anderem angesagte vegane Soja-Drinks und Fruit&Veggie-Konzepte. Ebenso dabei sind moderne Carbotanicals sowie neue Cider-Mixe und Still-Drinks. Alle Produktideen haben eines gemeinsam: Sie basieren auf der Great-Taste-Expertise von WFSI und entsprechen dem Verbraucherwunsch nach natürlichen Produkten. Vegan: Neue Konzepte pushen Entwicklung im Getränkemarkt Die Wachstumsrate für neu eingeführte vegane Getränke und Lebensmittel beträgt 400 Prozent für den Zeitraum 2011 bis 2015.1 Sie zeigt, dass „vegan” weltweit in der Gesellschaft angekommen ist. Hersteller, die diese Entwicklungen für sich nutzen wollen, können in Paris zum Beispiel die neuen Soja-Drink-Konzepte von WFSI verkosten. Die aktuellen „Vegan Power Drinks“ sind vegan, laktosefrei, proteinhaltig, belebend und enthalten zudem wichtige B-Vitamine. Nicht zuletzt überzeugen sie mit ihrem angenehmen Geschmacksprofil und sind in den aromatischen Sorten Banane, Schokolade und Erdbeere erhältlich. Cider: trüb, erfrischend, anders Für neue Impulse bei alkoholischen Mix-Getränken hat WFSI die Idee von trüben Biermix-Konzepten auf Cider übertragen und damit eine ganz neue Erfrischung für Erwachsene entwickelt. Spritzige Cider-Sorten mit beliebten Citrus-Noten wie Zitrone und Grapefruit enthalten fünf Prozent Fruchtsaft und zwei Prozent Alkohol. Sie sind fruchtiger und weniger süß als klassische Cider-Getränke und stellen gleichzeitig eine willkommene Alternative zu Biermischgetränken dar. Botanicals: fruchtige Erfrischung mit würzig-aromatischer Note Karbonisierte Erfrischungsgetränke rangieren als zweitgrößte Kategorie hinter Wasser. Neue Anregungen sind gefragt, denn der Markt ist weitgehend gesättigt. WFSI stellt auf der SIAL ein neues Konzept vor, das einerseits populäre Geschmacksrichtungen berücksichtigt und gleichzeitig durch ungewohnte Akzente auf sich aufmerksam machen kann. Die dafür entwickelten „Carbotanicals“ von WFSI punkten mit beliebten Früchten und überraschen zudem mit einem würzig-aromatischen Hauch natürlicher Extrakte von beliebten Kräutern. Interessenten können am Messestand in Paris zum Beispiel die fein abgestimmte Kombination roter Beeren mit Basilikum probieren. Fruit & Veggie: saftig, fruchtig, erfrischend Gemüse in allen Varianten zu sich zu nehmen, ist beliebt wie nie und entspricht dem Wunsch nach einer gesunden Ernährungsweise – eine „Steilvorlage“ für Säfte und Still Drinks mit dem Extra an Gemüse. Für derzeit stark nachgefragte Health- und Wellness- Produkte hat WFSI schmackhafte Fruit&Veggie-Still Drinks im Portfolio, zum Beispiel Orange-Kürbis-Ingwer oder Rote Bete-Erdbeere. Sie enthalten jeweils harmonisch ausgewogene Anteile an Frucht- und Gemüsesaft und sind auch als kalorienreduzierte Option mit Steviolglykosiden erhältlich. Für alle, die es etwas saftiger mögen, hält WFSI hochsafthaltige Konzepte mit jeweils 50 Prozent Frucht- und 50 Prozent Gemüseanteil, mit Blüten verfeinerte Varianten oder auch Direktsäfte (NFC) auf der SIAL bereit. 1Mintel GNPD, 2016 17.10.2016