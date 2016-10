Der Umzug nach Shanghai hat die CHINA BREW CHINA BEVERAGE auf ein neues Level gehoben. Das Branchenevent fand vom 11. bis 14. Oktober 2016 erstmals auf dem Shanghai New International Exhibition Centre (SNIEC) statt. 53.183 Teilnehmer (2014: 52.063) konnten sich auf einer Fläche von 81.000 Quadratmetern und bei rund 800 Ausstellern über die neuesten Technologien und Lösungen für den asiatischen Markt informieren. Im internationalen Bereich präsentierten über 265 Aussteller auf einer Fläche von rund 23.000 Quadratmetern, ihre aktuellsten Lösungen und Technologien für die Getränke und Liquid-Food-Industrie. Damit wurde die CBB ihrem Ruf als führende Technologieplattform im asiatischen Raum gerecht. Neben klassischen Lösungen für die Belange der Bierindustrie wurden vermehrt Technologien und Lösungen für die Produktion von Alkoholfreien Getränken, Fruchtsäften und Wasser gezeigt. „Die CBB ist ohne Frage die Leitmesse für die gesamte Getränkeindustrie in Asien“, erklärt Markus Kosak, Projektleiter der CBB. „Mess- und Analyseequipment wurde vermehrt ausgestellt, da Qualitätssicherung und Qualitätsstandard auch in Asien Schlüsselthemen sind“, führt Kosak weiter aus. So ist die CBB die einzige Messe in Asien, die die komplette Prozesskette für alle Bereiche der Getränke- und Liquid-Food- Industrie abbildet und neue Maschinengenerationen vorstellt. Die Aussteller lobten besonders die hohe Professionalität der Besucher. Volker Kronseder, Aufsichtsratsvorsitzender der Krones AG bestätigt: „Der Umzug auf das modernere Gelände in Shanghai hat der CBB gut getan. Der Andrang in den Hallen war groß. Die Anzahl und die Qualität der Besucher an unserem Stand war höher und besser als in den letzten Jahren. Dies zeigt, dass sich die Messe weiterentwickelt hat.“ Prof. Dr. Ing. Matthias Niemeyer, Geschäftsführer KHS zieht ebenfalls ein positives Resümee: „Wir sind sehr froh über den Wechsel nach Shanghai. Das Gelände ist besser ausgestattet, moderner und ermöglicht so insgesamt einen professionelleren Auftritt. Die CBB hat eine sehr gute Entwicklung genommen. Gerade die Qualität der Fachbesucher auf unseren beiden Messeständen überzeugt in diesem Jahr vollends!“ Erwartungsgemäß kam der Großteil der 53.183 Besucher (2014: 52.063) aus China. Die Zahl der internationalen Besucher ist 2016 weiter gewachsen. Die Zahl der Besucher und besonders deren fachliche Qualifikation unterstreicht die Bedeutung der CBB als führende Messe für die Getränke- und Liquid-Food- Industrie in Asien. Die nächste CHINA BREW CHINA BEVERAGE findet vom 23. bis 26. Oktober 2018 auf dem Gelände des Shanghai New International Exhibition Centre (SNIEC) statt. 18.10.2016