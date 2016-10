Weltweit ist der Umsatz mit Vitaminen und Mineralstoffen seit Jahren steigend. In diesem Zusammenhang gewinnen Lebensmittel mit gesundheitlichem Zusatznutzen immer stärker an Bedeutung. SternVitamin, Spezialist für maßgeschneiderte Mikronährstoff-Premixe präsentiert auf der diesjährigen HI Europe in Frankfurt (Stand H22) individuelle Lifestyle-Konzepte, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Konsumenten zugeschnitten sind. Die Premixe, die sich für diverse Endprodukte eignen, richten sich nach den Lebensphasen der Endverbraucher. Angefangen bei Kinderwunsch, Schwangerschaft und Stillzeit über Kindheit, Schule, Studium und Berufsleben bis hin zum Seniorenalter entwickelt SternVitamin gemeinsam mit den einzelnen Kunden passgenaue Mikronährstoff-Premixe für die unterschiedlichen Lebensphasen und Lebenssituationen. Diese zielgruppenspezifischen Konzepte ermöglichen eine Diversifikation des Sortiments und bieten somit zusätzliches Umsatzpotenzial. Neu im Sortiment ist zum Beispiel der Relax-Premix, der sich an Berufstätige, aber auch an Studenten in Prüfungsphasen richtet. Die Wirkstoff-Kombination trägt an hektischen Arbeitstagen zur Entspannung bei, aber ohne müde zu machen – im Gegenteil. Man bleibt hellwach, ist aber weniger nervös und gestresst. Um diese Wirkung zu erreichen, setzt SternVitamin für den Premix Ginseng-Extrakt, Niacin, Pantothensäure sowie die Vitamine B6, B12 und C ein. Die Vitamine tragen laut Health Claims zur Reduktion von Müdigkeit und zur normalen Funktionen des vegetativen Nervensystems bei. Pantothensäure sorgt darüber hinaus für einen normalen Stoffwechsel der Steroidhormone sowie von Vitamin D und bestimmter Neurotransmitter. Auf der Messe wird der Premix in Form von Gummibärchen vorgestellt. Er eignet sich aber auch ideal zur Anreicherung von Getränken, Tees oder Snacks. Der Vorteil für Hersteller: Im europäischen Markt können die positiven Eigenschaften Marketing wirksam genutzt werden. Die zugelassenen Health Claims werden dabei zum effektiven Marketing-Tool. Sie erlauben die direkte Auslobung der gesundheitlichen Wirkung auf der Verpackung, in Broschüren oder auf der Homepage. Näheres zum Portfolio und zur Herstellung der Premixe erfahren Fachbesucher am SternVitamin Stand H22 auf der HI Europe in Frankfurt. 19.10.2016