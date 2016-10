Der Young Professionals Day der INTERVITIS INTERFRUCTA HORTITECHNICA stellt am 29. November 2016 Nachwuchskräfte in den Fokus Klimawandel, Konzentration der Betriebe und Digitalisierung: Der Nachwuchs der Branche steht vor zahlreichen Herausforderungen. Jungwinzer, junge Landwirte, Studierende und Azubis können sich am dritten Tag der internationalen Technikmesse für Wein, Saft und Sonderkulturen über die Zukunft ihres Berufsbildes und zu aktuellen Branchenthemen informieren. Nachwuchstalente können sich dazu mit Experten aus Wirtschaft und Forschung austauschen. Anschließend haben sie die Möglichkeit, ihr Netzwerk im Rahmen der Young Professionals Party weiter auszubauen. Als Winzer oder Landwirt zu arbeiten bedeutet schon lange nicht mehr nur Traditionen zu folgen. Betriebe werden größer und die Automatisierung macht auch vor Weinbau und Landwirtschaft keinen Halt. Drohnen und autonom fahrende Traktoren sind Themen, die die Branche bewegen. Für den Nachwuchs wird es immer wichtiger, die Zukunft ihres Berufsbildes zu sichern. Worum es in diesen Jobs heute geht und vor welchen Herausforderungen die Branche steht, darüber können sich Jungwinzer, junge Landwirte, Studierende und Azubis auf dem Young Professionals Day am 29. November 2016 auf der INTERVITIS INTERFRUCTA HORTITECHNICA informieren. Informationsveranstaltung, Diskussionsplattform und Party Wachsende Betriebe verlangen den Berufseinsteigern der Branche ein immer breiteres Wissen ab. Deshalb bieten das DLG-Forum, die Hochschule Geisenheim University und der Weincampus Neustadt jungen Talenten einen Einblick in die Zukunft und informieren sie über Beruf und Karriere. Um 10:30 Uhr startet der Young Professionals Day daher mit dem Vortrag „Mitarbeiter führen und motivieren: ‚Wie sag ich’s meinem Mitarbeiter’“. Die Referentin Helma Ostermayer (Dipl. Sozialpädagogin FH) vermittelt in ihrem Vortrag, wie eine gute Mitarbeiterkommunikation und -motivation auch in einem großen Betrieb gelingen kann. In der Vorstellung „Vom Kunden zum Fan – wie nutze ich die sozialen Medien aktiv für meinen Betrieb“ präsentiert Jutta Zeisset, wie Winzer und Landwirte von Social Media profitieren können. Sie ist Leiterin eines Hofladens mit 30 Mitarbeitern. Daneben steht sie Firmen, Verbänden und Vereinen als Social Media und Online Marketing Managerin zur Seite. Branchenspezifisch und tagesaktuell präsentiert die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft zusätzlich dazu weitere Fachvorträge und eine Jobwall mit den neuesten Stellenangeboten der Aussteller. Globalisierung, Klimawandel und ein sich veränderndes Konsumverhalten der Kunden: Das sind weitere Herausforderungen, vor denen die Branche steht. Auf dem JungwinzerInnenkongress, der von 16 bis 18 Uhr unter dem Leitthema „Alles raus und neu oder Tradition bewahren?“ stattfindet, können sich die Besucher des Young Professionals Day aktiv in die Diskussion zur Gestaltung der Zukunft ihrer Branche einbringen. Auf dem Podium mit dabei sind ARD-Meteorologe Sven Plöger, Prof. Dr. Marc Dreßler vom Weincampus Neustadt und Andreas Zenz von der Weinkellerei Zimmermann-Graeff & Müller GmbH & Co. KG. Die Veranstaltung ist für Messebesucher kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Ab 18 Uhr kann der Tag in entspannter Atmosphäre auf der Young Professionals Party ausklingen. Bei einem guten Glas Wein und zwischen verschiedenen Foodtrucks besteht die Möglichkeit zum Networking mit potenziellen Arbeitgebern, Geschäftspartnern und Gleichgesinnten. 20.10.2016