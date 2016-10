Ball und Ovidias präsentieren belgische Schokolade in Dosen Alles andere als gewöhnlich ist die Zusammenarbeit zwischen dem weltweit größten Getränkedosenhersteller Ball und dem Schokoladenproduzenten Ovidias. Seit Juli bietet die belgische Chocolaterie als weltweit einziges Unternehmen hochwertige Pralinen an, die mithilfe eines patentierten Verfahrens in 330 ml Getränkedosen verpackt werden. Da Dosen zuverlässig vor Oxidation durch Licht und Sauerstoff sowie vor Luftfeuchtigkeit schützen, halten sie die Schokolade besonders frisch und sorgen für verlängerte Haltbarkeit. Gleichzeitig helfen sie, den vollen Geschmack zu bewahren, so dass bei der Herstellung vollständig auf Zusatzstoffe verzichtet werden kann. Und auch beim Transport bieten Dosen Vorteile, denn sie sind sehr leicht und schützen ihren Inhalt zuverlässig vor Beschädigungen. Die Produkte sind in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen über den Online-Shop von Ovidias erhältlich und weltweit lieferbar. 24.10.2016