Die neuen Kreationen, der prickelnd fruchtige Silvester Champagner Cocktail und die süße alkoholfreie Versuchung designed by Marina Hoermanseder sind da. Jede gute Party beginnt mit dem richtigen Drink. Dazu braucht es nicht viel - ein wenig Kreativität, frische Zutaten und den herrlich vollmundigen Pink Guave Fruchtsaft von Rauch Happy Day - schon entsteht der perfekte Wegbegleiter für Dinner Parties rund um das Weihnachtsfest oder stimmungsvolle Silvester Happenings. Pink New Year Happy Day Pink Guave

Happy Day Sirup Himbeere

Rauch 100 % Limettensaft

Champagner Sweet Seduction Happy Day Pink Guave

Happy Day 100 % Ananas

Rauch 100 % Limettensaft

Weiße Schokolade

Frische Minze Über Rauch Happy Day Pink Guave Süßlich- mild im Geschmack, ansprechend in der Farbe und leicht bekömmlich wegen dem geringen Säuregehalt, dies sind nur einige Attribute die Happy Day Pink Guave auszeichnen. Darüber hinaus ist der Fruchtsaft vegan zertifiziert, was bedeutet dass in der ganzen Herstellung und im Produkt selbst auf tierische Rohstoffe verzichtet wird. 25.10.2016