Die PRO FachHANDEL, die Leitmesse des gesamten deutschen Getränke- und Conveniencefachhandels, wird 2017 zum ersten Mal in München ausgetragen. Sie findet am 14. und 15. September parallel zur drinktec (11. bis 15. September 2017), der Weltleitmesse für die Getränke- und Liquid-Food-Industrie, statt. Die Veranstaltung wird die Halle B0 und das Foyer des ICM auf dem Messegelände in München belegen. Die Kooperation mit der PRO FachHANDEL ergänzt das Angebot der drinktec perfekt, da damit der komplette deutsche Getränkefachhandel angesprochen und diese für die Branche wichtige Besucherzielgruppe in ihrer Gesamtheit erreicht wird. 26.10.2016