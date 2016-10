Mit einheimischem Gemüse gesund durch die kalte Jahreszeit Expertin: Dr. Susanne Fink-Tornau, Ernährungsberaterin und Ökotrophologin beim Reformwarenhersteller Natura. Grünkohl – hält das Immunsystem auf dem Laufenden „Grünkohl, in einigen Regionen Norddeutschlands auch als Braunkohl bekannt, gehört zu den Gemüsesorten im Winter, die als besonders gesund gelten. Mit seiner einmaligen Nährstoffzusammensetzung ist das norddeutsche Gericht übrigens auch eine ausgewogene und gesundheitsfördernde Alternative zu tierischen Lebensmitteln. Grünkohl versorgt uns mit Ballaststoffen, die eine normale Darmfunktion unterstützen. Außerdem enthält das grüne Gemüse blutbildendes Eisen und Mineralstoffe wie Kalium und Kalzium, die für einen gesunden Stoffwechsel wichtig sind. Besonders beeindruckend ist übrigens die Vitaminkombination: Grünkohl enthält fast alle Vitamine aus der B-Gruppe, mehr Vitamin E und damit einen besseren Zellschutz als viele andere Gemüsesorten sowie ausreichend Vitamin C, das laut Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) eine wesentliche Rolle für das Immunsystem spielt. Daneben ist Grünkohl äußerst reich an Provitamin A, das unterstützend auf die Sehkraft wirkt. Und worüber viele die Nase rümpfen, dient ebenfalls unserem Wohlbefinden: Seinen durchdringenden Geruch verdankt der Grünkohl Schwefelverbindungen, die das Risiko für ein Krebsleiden verringern können.“ Kürbis – vitaminreich und kalorienarm „Je näher die kalten Tage rücken, desto häufiger erscheinen Kürbisse auf unserem Speiseplan. Interessanter Fakt: Entgegen verbreiteter Meinung gelten die meist orangefarbenen Früchte nicht als Gemüse, sondern stellen eine Obstsorte dar. Genauer gesagt handelt es sich hierbei um eine Panzerbeere, die ihren Ursprung in Mittelamerika hat. Kürbisse sind sehr gesund und helfen bei Prostata- und Blasenbeschwerden, da der hohe Kaliumgehalt harntreibend wirkt. Neben wichtigen Inhaltstoffen wie Kalzium, Magnesium, Kalium und anderen Mineralien enthält das orangegelbe Fruchtfleisch auch sekundäre Pflanzenstoffe und viele Vitamine. Beta-Carotin zum Beispiel, die Vorstufe von Vitamin A, stärkt Augen bei Sehschwäche und Linsentrübheit. Außerdem schützt es als Antioxidans die Körperzellen.“ Kartoffel – tolle Knolle mit gesunden Inhaltsstoffen „Die Kartoffel gehört wie Tomaten oder Paprika zur Familie der Nachtschattengewächse. Es gibt über 2.000 Sorten mit klangvollen Namen wie Sieglinde, Sissi, Linda oder Christa, die allesamt zu den beliebtesten Nahrungsmitteln der Deutschen zählen. Seit die Knolle von Südamerika nach Europa kam, ist ihr Siegeszug als schmackhafter Sattmacher nicht aufzuhalten. Auch aufgrund ihrer zahlreichen positiven Eigenschaften: So verfügen die stärkereichen Kartoffeln über viel hochwertiges Eiweiß und enthalten zudem eine Kombination aus verschiedenen Ballaststoffen, die zu einer guten Darmgesundheit beitragen. Fälschlicherweise wird die Kartoffel immer noch als Dickmacher verschrien, dabei hat sie kaum Fett und enthält weniger Kilokalorien als Trauben, Bananen oder Feigen. Daneben ist sie reich an Vitamin C und B-Vitaminen wie beispielsweise Vitamin B6, das an verschiedenen Stoffwechselvorgängen beteiligt ist. Kartoffeln liefern zudem lebenswichtige Mineralstoffe wie Kalium, Magnesium, Kalzium und Eisen, die für die Funktion von Muskeln, Nerven und Knochen essenziell sind.“ 26.10.2016