Wissenschaftliche Studie zeigt: Funktionelles Kohlenhydrat von BENEO kann Erinnerungsvermögen und Stimmung von Schulkindern verbessern Ein Frühstück mit Palatinose™ (Isomaltulose) wirkt sich positiv auf die Erinnerungsleistung und die Stimmung von Schulkindern aus. Zu diesem Schluss kommen Haley Young und David Benton vom Fachbereich für Psychologie der Swansea University (Wales) in einer wissenschaftlichen Studie. Demnach kann die Auswahl der richtigen Kohlenhydrate beim Frühstück zu höherer Leistungsfähigkeit bis in den späten Vormittag hinein führen. Die randomisierte, doppelblinde Cross-Over-Studie wurde mit 75 Schulkindern im Alter von fünf bis elf Jahren durchgeführt. Im Rahmen der Studie erhielten die Kinder bei zwei Schulfrühstücken, die mindestens eine Woche auseinander lagen, jeweils eine Mahlzeit bestehend aus Cornflakes, Milch, Joghurt, Marmelade und Orangensaft. Dabei wurden die Lebensmittel entweder mit schnell verfügbarer Glukose oder mit der langsamer freigesetzten Palatinose™ von BENEO zubereitet. Die Gesamtmenge an Kohlenhydraten war mit 41 Gramm identisch, ebenso wie der Kaloriengehalt und die Zusammensetzung der Makronährstoffe. Jeweils eine sowie drei Stunden nach dem Frühstück testeten die Wissenschaftler Stimmung und Gedächtnisleistung der Kinder. Die Ergebnisse zeigen, dass beide Gruppen direkt nach dem Frühstück zunächst gut abschnitten. Jedoch konnten die Schüler mit dem Palatinose™-Frühstück später am Morgen eine signifikant bessere Erinnerungsleistung aufrechterhalten – sowohl in unmittelbar durchgeführten als auch in zeitlich verzögerten Erinnerungstests. Darüber hinaus bewerteten die Kinder ihre Stimmung nach dem Palatinose™-Frühstück am späten Vormittag deutlich besser als nach dem Glukose-Frühstück. Es ist bekannt, dass das menschliche Gehirn Glukose aus Kohlenhydraten benötigt, um zu funktionieren. Jedoch verdeutlicht diese Studie, dass nicht nur die Menge, sondern auch die Qualität der aufgenommenen Kohlenhydrate über die Gehirnleistung entscheidet. Hierzu Anke Sentko, Vice President Regulatory Affairs and Nutrition Communication bei BENEO: „Diese Studie zeigt klar, dass die Wahl der richtigen Kohlenhydrate am Morgen den entscheidenden Unterschied hinsichtlich der Gedächtnisleistung und Stimmung ausmachen kann. Wir wissen, dass das Gehirn von Kindern im Alter von vier bis zehn Jahren deutlich mehr Glukose benötigt, als Gehirne von Erwachsenen. Kinder scheinen zudem besonders sensibel auf unterschiedliche Arten von Glukosefreisetzung zu reagieren. Es ist also nur folgerichtig, dass vor allem die geistige Leistungsfähigkeit von Kindern in besonderem Maße profitiert, wenn schnell verwertbare Kohlenhydrate durch Palatinose™ ersetzt werden.“ Die Studienergebnisse decken sich mit vorherigen Erkenntnissen der Wissenschaftler Young und Benton, wonach Palatinose™ die Stimmung und Erinnerungsleistung bei älteren Erwachsenen verbessert. Palatinose™ von BENEO ist ein vollständig verdauliches Disaccharid, dessen Glukose- und Fruktosebausteine im Vergleich zu herkömmlichem Zucker eine besonders stabile Bindung aufweisen. Deshalb wird es langsamer gespalten und vom Körper aufgenommen. Die Energiebereitstellung erfolgt ausgewogen und gleichmäßig mit einem niedrigeren Blutglukoseanstieg und verminderter Insulinausschüttung. So schafft Palatinose™ ein verbessertes metabolisches Profil mit stabileren Blutglukosewerten. Die gering glykämische Wirkung ist von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) bestätigt und kann als Health Claim auf der Verpackung ausgelobt werden. Gewonnen aus Rübenzucker weist Palatinose™ ein mildes, zuckerartiges Süßeprofil auf und kann herkömmlichen Zucker oder andere hochglykämische Kohlenhydrate im Mengenverhältnis 1:1 ersetzen. 26.10.2016