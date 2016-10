Vermarktungsaktion in REWE- und PENNY-Filialen von Äpfeln mit Frostringen

Die REWE Group engagiert sich seit Jahren gegen Food Waste. Dazu gehört auch, Obst und Gemüse zu vermarkten, das qualitativ einwandfrei ist, aber zum Bespiel Schönheitsfehler an der Schale hat. Dies ist bei den Jonagold-Äpfeln der Fall, die von Montag (24.10.) bis Samstag (29.10.) in den bundesweit 3.300 REWE-Märkten und am Freitag (4.11.) und Samstag (5.11.) in den 2.150 PENNY-Filialen in ganz Deutschland angeboten werden. Der massive Nachtfrost während der Blütezeit Ende April führte dazu, dass die Sorten Jonagold, Jonagored und Red Jonaprince so genannte Frostringe gebildet haben. Zudem sind die Äpfel wegen der kühlen Temperaturen während der Wachstumszeit teilweise etwas kleiner als sonst. REWE bietet die 2 kg-Tüte zum Preis von 1,49 Euro an; PENNY den 5 kg-Korb zu 2,99 Euro.

Ende April fielen die Temperaturen nachts auf -5° C. Zu diesem Zeitpunkt hatte bereits die Apfelblüte der Jonagold-Sorten begonnen. In Apfelplantagen, in denen sich die Kaltluft sammelte, sind nun die Auswirkungen des Frostes in Form von Frostringen an den Früchten zu sehen. In Summe ein ganz kleiner Schaden an der Blüte, der sich mit dem wachsenden Apfel zu einem Schalenfehler vergrößert. Die Beschaffenheit der Frostringe ähnelt der rauen Schalenoberfläche der beliebten Sorte Boskoop. Bei den Jonagold-Früchten ist der unterste Teil des Apfels durch eine etwas rauere Schale betroffen. Ganz wichtig: Das Fruchtfleisch des Apfels ist in keiner Weise betroffen und ist saftig, knackig und makellos, nur die Schale ist nicht ganz perfekt.

