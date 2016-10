BEMBEL-WITH-CARE® ist Gewinner des international renommierten Red Dot Award: Communication Design 2016. Im Rahmen des Wettbewerbs überzeugte die beliebte Apfelweinmarke eine 26-köpfige Fachjury mit ihrem ganzheitlichen Markendesign, das die unternehmerische Mission von BEMBEL-WITH-CARE® – die Bewahrung des Kulturguts Apfelwein – kreativ, präzise und leicht verständlich auf den Punkt bringt. Designer und Unternehmen aus insgesamt 46 Nationen nahmen in diesem Jahr am Award teil. Die offizielle Ehrung findet am 4. November 2016 in Berlin statt. In der Kategorie Kommunikationsdesign bewertete die Jury das so genannte „Care-Paket“ von BEMBEL-WITH-CARE® – eine hochwertige schwarze Kartonage, in der sich vier Dosen Apfelwein befinden. Die schicke Geschenkbox wurde ursprünglich entwickelt, um durstleidende Apfelweintrinker auf der ganzen Welt zu retten. Als Designobjekt aber verkörpert es in seiner Gesamtheit die Essenz der Marke BEMBEL-WITH-CARE®. Das Logo auf dem Paket erzählt die Geschichte hinter der Marke: Ein angebrochenes Glas steht für die angeknackste Apfelweinbranche; ein traditioneller Apfelweinkrug verdeutlicht, um welches Kulturgut es sich handelt; und zwei nach oben gerichtete Pfeile symbolisieren, dass es mit der Apfelweinkultur ab sofort wieder aufwärts geht. Die Produkte darin füllen die Geschichte mit Leben: Der weltweit erste Apfelwein in Designerdosen, der ein komplettes Getränkesegment aus seinem Tiefschlaf gerissen hat. Preisverleihung und Ausstellung Bereits zum sechsten Mal geht die Red Dot Gala im Konzerthaus Berlin über die Bühne. Im Anschluss werden die Red Dot-Preisträger auf der Designers‘ Night im Berliner E-Werk gefeiert. Hier wird zudem exklusiv für eine Nacht die Siegerausstellung „Design on Stage“ präsentiert. Red Dot stellt dann auch die prämierte Arbeit von BEMBEL-WITH-CARE® aus. 27.10.2016