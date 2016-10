Kaufkraft von Senioren wird 2020 die Marke von 10 Billionen US-Dollar überschreiten Tetra Pak hat in einer aktuellen Verbraucherstudie die Absatzmöglichkeiten für Lebensmittel und Getränke für Senioren untersucht; die Generation 60 plus ist die am schnellsten wachsende Verbrauchergruppe der Welt. Libby Costin, Vice President Global Marketing bei Tetra Pak, sagt dazu: „Senioren geben 20 Prozent ihres Einkommens für Lebensmittel und Getränke aus. Sie haben insgesamt mehr verfügbares Einkommen als frühere Generationen. Mit einer voraussichtlichen Gesamtkaufkraft von 10 Billionen US-Dollar im Jahr 2020 sind sie auf dem besten Wege, sich innerhalb der nächsten zehn Jahre zu einer der wichtigsten Verbrauchergruppen zu entwickeln. Daraus erwächst eine riesige Chance für Hersteller, den Bedarf dieser Gruppe zu decken.“ Dieser Bericht ist die aktuellste Ausgabe der jährlich erscheinenden Whitepaper-Reihe von Tetra Pak zu Verbrauchergenerationen, die darin nach Alter, Bedürfnissen und Ausgabegewohnheiten analysiert werden. Gegenstand der Studie sind Verbrauchertrends, die sich bei der älteren Generation im Bereich Lebensmittel, Verpackungen und Einkaufserfahrungen abzeichnen. Darüber hinaus werden Produktchancen für Hersteller identifiziert – auf der Grundlage von Daten aus insgesamt 27 Märkten in Industrie- und Schwellenländern einschließlich Deutschland, Japan, den USA und Brasilien. Download Verbraucherstudie 28.10.2016