Der Webshop des "Obsthof am Steinberg“ ist online. Ab sofort können bequem alle Apfelweine, Cidre, Säfte, Apfelchips und Edelbrände sowie Tickets für alle hofeigenen Veranstaltungen über den Webshop mit wenigen Klicks geordert werden – sortenreine Jahrgangsapfelweine wie z.B. "2015 Geheimrat Oldenburg mit Rote Sternrenette“, lagenreine Cidre wie z.B. "Diebweg“, vitaminreiche Fruchtsäfte aus Apfel, Apfel-Birne und Apfel-Quitte, hocharomatische Edelbrände wie z.B. aus der äußerst seltenen Speierlingsfrucht sowie getrocknete Apfelschnitze und fruchtiger Apfeltee. Ganz neu im Sortiment sind Schneiders sortenreine Apfelsäfte aus den historischen Sorten: "Fürstlicher Tafelapfel“ und "Rote Sternrenette“. Wann immer man Lust auf die aromenreichen Spezialitäten von Andreas Schneider hat, bestellt man diese nun ganz einfach von zu Hause und lässt sie sich anliefern. Und in der Weihnachtssaison können ab sofort Produkte in winterlicher Präsentverpackung geordert werden. Zum Weiterverschenken reicht bei Bestellung die Angabe der Lieferadresse des glücklich Beschenkten. Das Besondere ist, das auch die hofeigenen Führungen und saisonalen Aktionen, wie z.B. jetzt im Winter die populäre Fackelwanderung mit anschließendem Apfel-Raclette, über Schneiders Webshop gebucht werden können – für Singles, Familien mit Kindern, Kleingruppen und Firmenfeiern. Sicheres und bequemes Bezahlen garantiert Paypal Plus, das der "Obsthof am Steinberg" als bequemen Kundenservice eingerichtet hat. Alle Bezahlarten sind in einer Hand vereint: Paypal, Kreditkarte und Lastschrift. Die Tickets der gebuchten Veranstaltungen erhält der Kunde sofort nach Buchung per E-Mail. Zudem ist kein Ausdruck mehr notwendig: Die E-Mail mit den Tickets kann auf dem Smartphone mitgebracht werden. Die Lieferung bestellter Schneider Spezialitäten erfolgt innerhalb von 3-5 Werktagen per UPS. Trusted Shops Zusätzlich zu den genannten Neuerungen hat sich die "Obsthof am Steinberg“-Webseite einer externen und unabhängigen Zertifizierung unterzogen und trägt nun das "Trusted Shops“-Siegel. Sicherheit und Transparenz werden von "Trusted Shops“ insbesondere durch den Käuferschutz und das unabhängige Käufer-Bewertungssystem des Webshops geschaffen. 02.11.2016