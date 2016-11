wafg erweitert Geschäftsführung Die Wirtschaftsvereinigung Alkoholfreie Getränke e.V. (wafg) beruft Manuela Windhausen als neue Geschäftsführerin. Sie erweitert damit die Geschäftsführung mit dem langjährigen Hauptgeschäftsführer Dr. Detlef Groß an der Spitze. Die wafg als Interessenvertretung der Erfrischungsgetränke-Industrie stärkt damit ihre Strukturen. Seit 2014 war Frau Windhausen bereits als Referentin Lebensmittelrecht und Verbraucherpolitik für den Verband mit Sitz in Berlin tätig. Beide Themenfelder werden von ihr als kompetente Ansprechpartnerin insbesondere für die Mitgliedsunternehmen weiterhin betreut. Frau Windhausen verfügt als staatlich geprüfte Lebensmittelchemikerin über die Tätigkeit bei der wafg hinaus zudem auf nationaler wie internationaler Ebene über umfassende Erfahrungen in der Verbandsarbeit im Bereich der Lebensmittelwirtschaft. 02.11.2016