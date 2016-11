Weihnachts-Countdown mit 28 BLACK Limitierter Adventskalender mit Kultcharakter von Energy Drink 28 BLACK Die Tage bis Weihnachten sind gezählt und spätestens ab dem 1. Dezember heißt es "Endspurt Weihnachten". Da schadet es nicht, einen Adventskalender zu haben, der dabei hilft, die Zeit bis Weihnachten im Blick zu behalten. Und der optimaler Weise obendrein noch die nötige Energie liefert, um auch im dicksten Weihnachtsstress gut über die Runden zu kommen. Mit dem Adventskalender von Energy Drink 28 BLACK sollte das kein Problem sein. Auch in diesem Jahr gibt es wieder den hippen Adventskalender mit Kultcharakter, bestehend aus 24 Dosen 28 BLACK Açaí - ohne Taurin, vegan, gluten- und laktosefrei. Die limitierte Auflage des Kalenders gibt es exklusiv und nur für kurze Zeit im 28 BLACK Online-Shop unter www.28black.com zu bestellen. Wer neben einem Adventskalender auch noch auf der Suche nach einem originellen Weihnachtsgeschenk ist, ist bei 28 BLACK an der richtigen Adresse. Auf www.your28black.com gibt es die Möglichkeit, seine eigenen Dosen zu gestalten. Ob man lieber eines der weihnachtlichen Motive auswählt, die hinterlegt sind, oder das Lieblingsfoto hoch lädt, mit wenigen Klicks ist in Kürze ein sehr persönliches Geschenk fertig, das garantiert für Freude unterm Weihnachtsbaum sorgt. Auch für Unternehmen, die sich von ihrer innovativen Seite zeigen möchten, sind die personalisierbaren 28 BLACK Dosen eine willkommene Abwechslung zur Standard Weihnachtskarte. Mit der Einbindung des Logos und dem passenden Text lassen sich ohne großen Aufwand persönliche Weihnachtsgrüße im Corporate Design gestalten. 04.11.2016