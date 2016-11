Coca-Cola und KHS FreshSafe-PET® erobern Indien Durch die gemeinsame Entwicklungsarbeit von Coca-Cola Atlanta, Coca-Cola Hindustan und KHS entstand eine neue Verpackungsform, die als Affordable Small Sparkling Package oder kurz ASSP bezeichnet wird. Diese besondere PET-Flasche fasst 250 Milliliter, wiegt weniger als zehn Gramm, besitzt eine angepasste Flaschenmündung, ist voll recyclingfähig und bietet einen hohen Getränkeschutz. Denn die PET-Flaschen erhalten mit FreshSafe-PET® eine hauchdünne Innenbeschichtung aus Glas. Der Getränkeabfüller erreicht so eine um das Fünffache längere Haltbarkeit der Getränke. Indien als zweitbevölkerungsreichstes Land der Erde sorgt mit über einer Milliarde potenzieller Kunden und einer Ausdehnung von über drei Millionen Quadratkilometern vor allem für zwei große Herausforderungen bei Getränkeherstellern: Die Produkte müssen nicht nur für weite Teile der Bevölkerung erschwinglich sein, sondern aufgrund weiter Transportwege auch besonders lange frisch bleiben. Die ASSP erfüllt diese Kriterien: Durch die FreshSafe-PET®-Beschichtung und den schmalen Flaschenhals wird dem Verlust von Kohlensäure vorgebeugt, was die Haltbarkeit der Getränke auf volle fünf Monate verlängert. Nach nur wenigen Wochen im Markt zeichnet sich bereits ein großer kommerzieller Erfolg für das neue Flaschenkonzept ab. Aufgrund von diesem Ergebnis arbeiten KHS und Coca-Cola an einer zusätzlichen Ausweitung der Produktionsmöglichkeiten. 09.11.2016