Hochschule Geisenheim verbindet Bildung, Praxis & Forschung Die Hochschule Geisenheim präsentiert auf der INTERVITIS INTERFRUCTA HORTITECHNICA 2016 innovative Forschungsprojekte und ein vielfältiges Studienangebot. Am Stand der Hochschule in Halle 5, Stand 5D72, stellen die Wissenschaftler den VineRobot vor. Der solarbetriebene Roboter wird zur autonomen Kartierung verschiedenster Parameter im Weinberg eingesetzt und steht kurz vor der Marktreife. Ein weiteres Exponat ist die Hessen-Lampe, eine energieeffiziente Plasmalampe, die gartenbauliche Gewächshausproduktion auf eine neue Stufe hebt. Die Hochschule ist für ihre gleichermaßen anwendungs- und grundlagenorientierte Forschung bekannt. Der Fokus liegt im Bereich der Spezialkulturen im Wein- und Gartenbau und deren vielfältigen Produktions- und Verarbeitungsbereichen. Studierende belegen in Geisenheim acht praxisorientierte Bachelor-Studiengänge und neun forschungsbasierte Master- Studiengänge. Wissenschaftlicher Nachwuchs promoviert in Kooperation mit Hochschulen im In- und Ausland. 14.11.2016