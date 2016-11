Wechsel in der Geschäftsführung bei Wolfra Nach 27 Jahren sehr erfolgreicher Zusammenarbeit, davon 20 Jahre als Geschäftsführer, wird Siegfried Bauer zum 31.12.2016 auf eigenen Wunsch als Geschäftsführer der Wolfra Bayrische Natursaft Kelterei GmbH ausscheiden. Herr Bauer folgt damit seiner langfristig angelegten Lebensplanung und startet zum 01.01.2017 eine neue berufliche Aufgabe. Die Wolfra Bayrische Natursaft Kelterei GmbH hat unter seiner Führung eine sehr positive Entwicklung genommen. Die klar positionierte bayrische Premiummarke Wolfra hat als Marktführer in Bayern beste Aussichten, die bisherige Wachstumsdynamik auch in Zukunft fortzusetzen. Herr Bauer nimmt bis Jahresende vollumfänglich seine Aufgaben wahr und wird bis dahin die von ihm initiierte langfristige Wachstumsstrategie begleiten. Der Gesellschafter bedankt sich für die langjährige und außerordentlich erfolgreiche Zusammenarbeit und wünscht ihm sowohl persönlich als auch beruflich viel Erfolg und alles Gute. Am 01. Dezember 2016 startet Alexander Jesina als neuer Geschäftsführer der Wolfra Bayrische Natursaft Kelterei GmbH und tritt zum 01. Januar 2017 die Nachfolge von Herrn Bauer an. Herr Jesina ist Diplom-Ingenieur für Brauwesen und Getränketechnologie und ein profunder Kenner der Getränkebranche. Er war unter anderem Geschäftsführer der Klosterbrauerei Andechs, des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes und eines Münchner Fruchthandelshauses. Die Valensina GmbH als Gesellschafter der Wolfra Bayrische Natursaft Kelterei GmbH freut sich auf die Zusammenarbeit mit Herrn Jesina und wünscht ihm bei der Führung des bayrischen Traditionsunternehmens viel Erfolg. 16.11.2016