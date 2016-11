Die Süddeutsche Getränkedistribution GmbH beteiligt sich ab dem 01.01.2017 mit zehn Prozent an der Team Beverage AG. Damit ist die neu gegründete Tochter der Brau Holding International GmbH & Co. KG (BHI) der erste Partner der Anfang dieses Jahres gegründeten Handelsplattform. Die Team Beverage AG ist eine Initiative der Nordmann Unternehmensgruppe. Als unabhängige Handelszentrale und starke Getränke-Vertriebssäule sichert sie die Distributionsvielfalt in Deutschland. Das Leistungsspektrum der Team Beverage AG bietet der Süddeutschen Getränkedistribution GmbH viele Möglichkeiten, die eigenen Dienstleistungsstrukturen, Systeme und Leistungsmodule weiter zu entwickeln und Prozesse zu optimieren. Insbesondere das Know-how in den Bereichen Category Management, Supply Chain Management, Vertriebsservices, Marketing, E-Commerce und Datenmanagement wird dabei helfen, die eigenen Handels- und Logistikstrukturen im Kernmarkt Süddeutschland zu stärken und das Gastronomie-Engagement, insbesondere mit bayerischen Gastronomiekonzepten, auszubauen. Das Engagement in der Team Beverage AG ist seitens BHI ein ausdrückliches Bekenntnis zum unabhängigen Getränkefachgroßhandel. Auch mit anderen Verbundgruppen strebt das Unternehmen weiter eine aktive Zusammenarbeit an. „Wir wollen zukünftig ein attraktiver und professioneller Ansprechpartner für den Getränkefachgroßhandel sein und stellen uns entsprechend auf. Wir sind der festen Überzeugung, dass wir nur gemeinsam mit starken Partnern die Anforderungen und Herausforderungen des Marktes meistern werden“, so Roland Tobias, CEO der Brau Holding International. Uwe Albershardt, als Vorstand der Team Beverage AG verantwortlich für Großhandel und Gastronomie, freut sich auf die Partnerschaft: „Wir stärken damit die Präsenz der Team Beverage AG im süddeutschen Markt.“ 16.11.2016