CUBE, das weltweit aktive Ökosystem, das Startups und Corporates zusammenbringt, veröffentlicht eine Studie zur aktuellen Entwicklung von Investments in Startups im Food-Tech-Segment. Entstanden ist die Untersuchung in Kooperation mit Statista, einem der führenden Statistik-Portale im Internet. In der Studie hat sich CUBE auf die Entwicklungen im Bereich der Food-Tech-Startups im weiteren Sinne konzentriert, die mit smarten Technologien und Innovationen für aufsehenerregende Neuerungen in einem wachsenden Ökosystem sorgen. Junge Firmen mit den Spezialgebieten Crop Science (Acker- und Pflanzenbau), AgTech (Agrartechnologie), Digital Farming (digitale Landwirtschaft) sowie Food Processing (Lebensmittelverarbeitung) drängen auf den Markt, fordern traditionelle Produktionsmodelle heraus und haben sich der Revolutionierung des Marktes verschrieben. Download der Studie: http://cube-global.com/study-food-tech-industry/

17.11.2016