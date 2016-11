Eaton präsentiert innovative Filtrationslösungen für Getränkeanwendungen Die Filtration Division des Energiemanagementunternehmens Eaton präsentiert im Rahmen der Fachmesse Intervitis Interfructa in Stuttgart vom 27. bis 30. November seine Filtrationsprodukte, Technologien und Serviceleistungen für Lebensmittel- und Getränkeanwendungen. Die internationale Technikmesse für Wein, Saft und Sonderkulturen findet alle zwei Jahre statt und kombiniert Messe, Kongress und Maschinenvorführungen. Der Messestand von Eaton befindet sich in Halle 3, Standnummer B10 und zeigt mit den Produktfamilien BECO® und SIHA® das Angebot und die Expertise des Unternehmens für die gesamte Prozesskette von der Lese bis zur Weinabfüllung. Ein Ausstellungshighlight sind die BECO-Filterkerzen von Eaton, im Besonderen die beiden Vorfilterkerzen BECO PROTECT® CS CellStream und FS FineStream. Diese Filterkerzen wurden speziell für Lebensmittel- und Getränkeanwendungen entwickelt. Eaton stellt ebenfalls seine Lösungen im Bereich Getränkebehandlung mit innovativen Trockenreinzuchthefen (IONYS™) und Produkten für den Biologischen Säureabbau (BACTILESS™) vor. Besucher erfahren Wissenswertes über die SIHA®-Pflanzenproteine von Eaton. SIHA-Erbsenprotein und SIHA-Kartoffelprotein werden aus Erbsen und Kartoffeln hergestellt und aufgrund ihrer exzellenten Klär- und Stabilisierungseigenschaften zur Klärung und Schönung von Most, Wein und Fruchtsaft eingesetzt. Darüber hinaus zeigt Eaton das mineralstofffreie BECOPAD®-Tiefenfiltermedium als Flachschicht und Tiefenfiltermodul und CLEARGAF™-Filterbeutel, die die strengen Anforderungen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie erfüllen, in einem TOPLINE™-Filtergehäuse. 18.11.2016