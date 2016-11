Äpfelweinwirte und Kelterer ab sofort unter einem gemeinsamen Dach Die Vereinigung der Äpfelweinwirte Frankfurt am Main und Umgebung e. V. hat sich mit dem Verband der Hessischen Apfelwein- und Fruchtsaft-Keltereien e. V. zusammengeschlossen. Dabei bleibt die Vereinigung der Äpfelweinwirte als eigenständige Gruppe unter ihrem bisherigen Namen innerhalb des Verbandes bestehen. „Mit dieser Verschmelzung schaffen wir den Schulterschluss zwischen den Keltereien und der Gastronomie“, erklärt Martin Heil, Vorstandsvorsitzender des Apfelweinverbands. Durch den Zusammenschluss ist Martin Heil jetzt auch Vorstandsvorsitzender der Vereinigung der Äpfelweinwirte. Diese haben auf der kürzlich durchgeführten Jahreshauptversammlung der Vereinigung eine Gruppensprecherin und ihren Stellvertreter gewählt: Die Mehrheit der Vereinigungsmitglieder wählte die ehemalige Apfelweinkönigin Nora Batz vom Gasthaus Rudolph in Liederbach zur Gruppensprecherin, stellvertretender Gruppensprecher ist Andreas Kimmel vom Homburger Hof in Frankfurt. Die Vereinigung der Äpfelweinwirte Frankfurt am Main und Umgebung gibt es bereits seit dem Jahr 1919. Die Vereinigung zählt heute 63 Mitglieder, als Institution ist sie seit mehr als zehn Jahren Mitglied im Verband der hessischen Apfelwein- und Fruchtsaft-Keltereien. Zudem sind auch einige Keltereien des Verbandes Mitglieder bei den Äpfelweinwirten. 22.11.2016