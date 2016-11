Bionade gewinnt Deutschen Nachhaltigkeitspreis

Mit der erfrischend anderen Idee, der Welt eine natürliche, weniger süße Alternative zu Limonaden zu bieten, hat Bionade den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2016 in der Kategorie „Food“ gewonnen. Die Verbraucher haben entschieden: Bionade ist ihre Nummer eins in der Kategorie „Deutschlands nachhaltigste Produkte.“ Beim REWE Group Verbrauchervoting wählten sie das rein biologisch gebraute Erfrischungsgetränk auf den ersten Platz in der Kategorie „Food“. Die im Rahmen des Deutschen Nachhaltigkeitstages unter Schirmherrschaft von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel vergebene Auszeichnung nahmen Christian Schütz, Geschäftsführer der Radeberger Gruppe, und Barbara Jax als Referentin Nachhaltige Entwicklung im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung am Freitag (25.11.) in Düsseldorf entgegen. „Bionade ist vor fast 30 Jahren angetreten, die Welt ein Schlückchen besser zu machen. Dabei war Bionade schon immer anders als andere Erfrischungsgetränke. Unser Anspruch als Unternehmen ist es, mit Anstand gegenüber der Gesellschaft und Natur zu wirtschaften und Verantwortung zu übernehmen“, so Barbara Jax, unter anderem für die nachhaltige Entwicklung der Marke Bionade verantwortlich. „Dass die Verbraucher dieses Engagement mit dem Wahlsieg beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis honorieren, freut uns sehr.“ Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis ist die nationale Auszeichnung für Spitzenleistungen der Nachhaltigkeit in Wirtschaft, Kommunen und Forschung. Mit fünf Wettbewerben, über 800 Bewerbern und bis zu 2.000 Gästen bei den Veranstaltungen ist der Preis der größte seiner Art in Europa. Die Auszeichnung wird seit dem Jahr 2008 jährlich vergeben von der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis e.V. in Zusammenarbeit mit der Bundesregierung, kommunalen Spitzenverbänden, Wirtschaftsvereinigungen, zivilgesellschaftlichen Organisationen und Forschungseinrichtungen. Rahmen für die Verleihung ist der Deutsche Nachhaltigkeitstag in Düsseldorf, die meistbesuchte jährliche Kommunikationsplattform zu den Themen nachhaltiger Entwicklung.