Bundesehrenpreise für Fruchtgetränke verliehen

Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) hat jetzt 20 Fruchtgetränkeunternehmen mit dem Bundesehrenpreis ausgezeichnet. Die höchste Auszeichnung der deutschen Ernährungswirtschaft wird jährlich getrennt nach Produktkategorien an deutsche Lebensmittelproduzenten verliehen. Die Preisträger hatten zuvor in den Qualitätsprüfungen der DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) die besten Gesamtergebnisse in den verschiedenen Bundesländern erzielt. Die feierliche Preisverleihung fand am 27. November während der Fachmesse INTERVITIS INTERFRUCTA HORTITECHNICA in Stuttgart statt. Vor rund 100 geladenen Gästen überreichten Staatssekretär Peter Bleser und DLG-Vizepräsident Prof. Dr. Achim Stiebing die Medaillen und Urkunden an die Qualitätsunternehmen. „Die Bundesehrenpreisträger gehören zu den Besten ihres Fachs. Das kontinuierliche Streben nach Qualität ist ein Grundpfeiler ihres Handelns. Mit ihren Erzeugnissen setzen sie richtungsweisende Signale für Spitzenqualität, Geschmack und Genuss“, lobte DLGVizepräsident Prof. Dr. Achim Stiebing die ausgezeichneten Betriebe. Bundesehrenpreisträger Fruchtgetränke 2016 Bundesehrenpreis in Gold*: Lindauer Bodensee-Fruchtsäfte GmbH, Lindau (Bayern) Bundesehrenpreis in Silber*: Katlenburger Kellerei GmbH & Co. KG, Katlenburg-Lindau (Niedersachsen) Weitere Bundesehrenpreise: Josef Beil GmbH, Neckarsulm (Baden-Württemberg) Boller Fruchtsäfte und Getränkeland Stolz OHG, Bad Boll (Baden-Württemberg) Gunkel GmbH Natursäfte, Heilbronn (Baden-Württemberg) Burkhardt Fruchtsäfte GmbH & Co. KG, Laichingen (Baden-Württemberg) ORO OBSTVERWERTUNG EG, Rohrdorf (Bayern) A. Dohrn & A. Timm GmbH & Co. KG, Diedersdorf (Brandenburg) Wolfgang Jobmann GmbH, Reinbek (Hamburg) MineralBrunnen RhönSprudel Egon Schindel GmbH, Ebersburg-Weyhers (Hessen) Kelterei Gerhard Nöll GmbH, Frankfurt (Hessen) Darguner Brauerei GmbH, Dargun (Mecklenburg-Vorpommern) riha WeserGold Getränke GmbH & Co. KG, Rinteln (Niedersachsen) beckers bester GmbH, Nörten-Hardenberg (Niedersachsen) Valensina GmbH, Mönchengladbach (Nordrhein-Westfalen) Obstkelterei van Nahmen GmbH & Co. KG, Hamminkeln (Nordrhein-Westfalen) Niederrhein-Gold Tersteegen GmbH & Co. KG, Moers (Nordrhein-Westfalen) Haus Rabenhorst O. Lauffs GmbH & Co. KG, Unkel / Rhein (Rheinland-Pfalz) Sonnländer Getränke GmbH, Rötha (Sachsen) Refresco Deutschland GmbH, Standort Calvörde (Sachsen-Anhalt) * Für die zwei besten Betriebsleistungen bundesweit wird der Bundesehrenpreis in Gold und Silber verliehen.