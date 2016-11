Die Manufaktur Jörg Geiger in Schlat am Albtrauf erhält den Süßmoster-Preis 2016. Initiiert von der Redaktion der Fachzeitschrift FLÜSSIGES OBST wird der Süßmoster-Preis verliehen an kleine und mittelständische Unternehmen der Fruchtsaft-Industrie, die mit innovativer Technologie, einem innovativem Produktportfolio, neuen Marketingkonzepten oder einer besonderen Firmenhistorie eine Geschichte erzählen können, die über die reine Herstellung der Fruchtsaftprodukte hinaus geht.

Die Preisverleihung fand am 07 November in Bayreuth statt im Rahmen des Süßmoster-Stammtisches 2016. Jörg Geiger, Inhaber der Manufaktur Jörg Geiger, nahm den Preis in Anwesenheit von ca. 100 Süßmoster-Kollegen entgegen. Der Süßmoster-Preis 2016 ehrt nicht nur die -Manufaktur, sondern den Unternehmer, der über Umwege seine Passion für das flüssige Obst entdeckt hat.. Was aber ist die besondere Geschichte des diesjährigen Preisträgers? Der 47-Jährige gelernte Koch hat aus seiner Leidenschaft für alte, zum Teil längst vergessene Apfel- und Birnensorten ein einträgliches Geschäftsfeld entwickelt. Eigentlich sollte er den elterlichen Gasthof Lamm in Schlat übernehmen. Doch dann kam es anders. Geboren in einer Region, die auf 300 Quadratkilometern die größte zusammenhängende Streuobstwiese der Welt bietet, und mit einer kleinen Hausbrennerei im Familienbesitz lag es nahe, die Gastronomie und die Getränkeherstellung zusammen zu bringen.

Jörg Geigers Herz schlägt für kleine, unförmige Äpfel und Birnen. Für die Bäume, auf denen sie wachsen und für das Land, auf dem diese Bäume seit über hundert Jahren stehen. Die Streuobstwiesen am Albtrauf sind ein Baustein in diesem Netzwerk. Mit Perfektion und Leidenschaft macht seine Manufaktur aus fast vergessenen Obstsorten preisgekrönte Schaumweine und Destillate. Aus wie der Schwabe sagt „räsen“ alten Obstsorten entstehen edle Produkte mit und ohne Alkohol.

Der Süßmoster-Preis 2016 wird verliehen an die Manufaktur Jörg Geiger vertreten durch Jörg Geiger in Anerkennung seines Engagements zur Erhaltung der Biodiversität und genetischer Vielfalt und der Entwicklung veredelter Produkte von den alkoholfreien PriSeccos bis zum hochprozentigen Gin, den man so nicht nennen darf – ganz gemäß seinem Motto: Tradition und Innovation.

30.11.2016