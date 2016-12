In Japan gezüchtet und exklusiv für Europa in Südtirol angebaut und vermarktet. Weltdebüt von yello® auf der Interpoma 2016 Glatte, alabasterartige gelbe Schale und süßes, knackiges, saftiges Fruchtfleisch. Der neue gelbschalige Apfel yello® gelangte aus dem Land der aufgehenden Sonne zu den Berghängen der Dolomiten, um von hier aus seinen Eroberungszug um die Welt anzutreten. Offiziell präsentiert wurde er am Freitag, den 25. November 2016 auf der Interpoma in Bozen im Rahmen einer Pressekonferenz, bei der auch eine Delegation aus der Präfektur Nagano vertreten war. Die Sorte, die unter dem Markennamen yello® vertrieben wird, heisst Shinano Gold. Sie wurde 1993 in Nagano gezüchtet und ging aus einer Kreuzung von Golden Delicious und Senshu hervor. Im Jahr 2005 wurde in Südtirol, der erste Baum gepflanzt. Die Präfektur Nagano und das Sortenerneuerungskonsortium Südtirol (SK Südtirol) unterzeichneten 2007 einen Testvertrag, auf den 2016 die definitive Anbau- und Vermarktungslizenz für den Verband der Südtiroler Obstgenossenschaften VOG und den Verband der Vinschgauer Produzenten für Obst und Gemüse VI.P folgte, die in ganz Europa und den Mittelmeerraum gültig ist. Vermarktet wird die Sorte Shinano Gold unter dem registrierten Markennamen yello®, in klarer Anlehnung an ihre charakteristische gelbe Farbe. Schriftzug und Logo greifen die schwungvollen Pinselstriche der japanischen Schrift auf, das Pay-Off „The color of taste“ hingegen stellt das Zusammenspiel von Farbe und Geschmack heraus. Bereits heute ist die Marke yello® in über 60 Ländern weltweit registriert. Zwischen 2017 und 2018 ist in Südtirol die Pflanzung von mehr als 150.000 Bäume geplant. 01.12.2016