Neuer Kartonverbund ersetzt den bisherigen Standardverbund von SIG combibloc RS: Robuste Struktur für noch mehr Systemstabilität und verbesserte Umweltperformance Mit combibloc RS hat SIG Combibloc einen neuen Verbund für Kartonpackungen entwickelt, der für weitere Verbesserung der Systemstabilität bei der Verarbeitung sorgt und gleichermaßen zu einer noch besseren Umweltperformance beiträgt. Dieser neue Verbund wird mittelfristig den derzeitigen Standardverbund für alle combibloc und combifit-Formate ablösen, in denen Milchprodukte (LD) und kohlensäurefreie Softgetränke (NCSD) auf Füllmaschinen von SIG Combibloc abgefüllt werden. Norbert Garitz, Head of Product Management Technology bei SIG Combibloc: „Für Kunden bedeutet die Verwendung des neuen Verbundes combibloc RS eine zusätzliche Verbesserung der System-Robustheit. Durch einen geringeren Materialeinsatz verringert sich zudem das Gesamtgewicht der Packung. Das wiederum wirkt sich positiv auf die Umwelt-Performance aus. Der CO 2 -Fußabdruck einer Verpackung wird mit combibloc RS um bis zu 6 Prozent reduziert – selbstverständlich unter Gewährleistung der bewährten Qualität und Produktsicherheit.“ Ein weiteres Plus der ‚robusten Struktur‘, die namensgebend für den neuen Verbund ist: „Er erlaubt bei der Verarbeitung höhere Toleranzen in den Maschineneinstellungen; insbesondere bei der Boden- und Giebelsiegelung. Das bedeutet unter dem Strich noch weniger Maschinenstillstände und noch geringere Ausschussraten“, ergänzt Dr. Jannis Ochsmann, Technischer Projektleiter Global Technology bei SIG Combibloc. Die Verbundstruktur combibloc RS zeichnet sich durch eine neue Materialzusammenstellung aus, die die Eigenschaften des Kartonverbunds optimiert. In den inneren Schichten des Verbunds wird ein alternatives Polymer verwendet als im bisherigen Standardverbund. Dieses Polymer macht den Verbund besonders robust bei der Verarbeitung. Die äußere Schicht, die bedruckt wird, und die innerste Schicht, die direkt mit dem Produkt in Kontakt kommt, wurden bereits bei der Entwicklung des derzeitigen Standardverbundes optimiert. Sie zeichnen sich durch besonders gute Eigenschaften beim Bedrucken und durch hervorragende Siegel- und Öffnungseigenschaften aus. 09.12.2016