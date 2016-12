Zwei etablierte und erfolgreiche Geschäftspartner in Stuttgart! Und wieder zeigte die Erbslöh Geisenheim AG, dass sie ihrem Motto: „Forschung schafft Vorsprung“ auch auf der INTERVITIS INTERFRUCTA HORTITECHNICA 2016 treu bleibt. Nicht nur die überreichten Innovationspreise für das Vergärungskonzept Erbslöh® LA-C und das Aromaenzym Trenolin® BouquetPLUS belegen dies, sondern auch im medialen Auftritt sorgte das Familienunternehmen aus dem Rheingau für neue Impulse auf der internationalen Fachmesse in Stuttgart. So repräsentierte der neue Messestand des Getränkespezialisten die beiden Hausmarken der Erbslöh-Gruppe, „Erbslöh Geisenheim“ und „La Littorale“, sehr offen und harmonisch. Das internationale Fachpublikum wurde von diesem neuen Konzept förmlich angezogen, um in den Messestand einzutreten. Die professionellen Weinverkostungen von insgesamt über siebzig Weinen, die alle mit hauseigenen Produkten vinifiziert wurden, taten ihr Übriges dazu. Hierfür waren alle Kunden und Interessierte eingeladen, die Ergebnisse mit den Erbslöh-Mitarbeiter zu diskutieren. Die Besucher erhielten dann einen qualifizierten Überblick über Produkte des Hauses sowie über die Marken „Erbslöh“ und „La Littorale“. Alles in allem war der diesjährige Messeauftritt der Erbslöh Geisenheim AG ein voller Erfolg des Unternehmens und setzt Maßstäbe für die Zukunft. 13.12.2016