Die spanischen Brüder Gonzalo und Gabriel Úrculo verkaufen ihre Bio-Orangen über das Internet und verwandeln ihre Orangenplantage in der Nähe von Valencia in den Obstgarten ihrer Kunden. Der 30-jährige Betriebswirt Gonzalo studierte u.a. ein Semester in Berlin und übernahm vor 6 Jahren die seit 2000 stillgelegte Orangen-Finca seines Großvaters – was sich schnell als wirtschaftliches Desaster entpuppte. Viele Bäume waren bereits abgestorben oder in einem sehr schlechten Zustand. Hinzu kam außerdem, dass es um die Landwirtschaft in Spanien nicht gut bestellt war. Im Jahr 2015 kam den beiden Brüdern die Idee des Crowdfarming. Seitdem haben knapp 2000 Kunden – die meisten davon aus Deutschland – eine Patenschaft für einen neu gepflanzten Orangenbaum übernommen. Der Kunde bezahlt im ersten Jahr 80 EUR und bekommt dafür 80 kg Orangen (im ersten Jahr nicht vom eigenen, sondern von fremden Bäumen). Die Landwirte 2.0 wissen, dass noch ein langer Weg vor innen liegt, aber dem Ziel, das Erbe seines Großvaters zu erhalten und qualitativ hochwertige Früchte zu erzeugen, sind sie schon einen kleinen Schritt näher gekommen. Mehr Informationen unter: www.naranjasdelcarmen.com 14.12.2016