Limoment erhält den Titel zum Drinkstarter 2016. Die vier Gründer Janosch Kriesten, Moritz Kinder, Kim Marcel Czesna und Phillip Marsell setzten sich mit ihrer Fruchtsaftlimonade gegen zahlreiche Mitbewerber durch. Am 06. Dezember 2016 präsentierten die fünf Finalisten des Start-up-Wettbewerbs „Drinkstarter“ ihre Kreationen auf dem Get. In-Kongress in Frankfurt. Die Bielefelder Jungunternehmer konnten mit ihrem Konzept - eine Limonade aus heimischen Zutaten und ohne den Zusatz von Zucker - überzeugen und sicherten sich den ersten Platz. Als Preis erhalten die Vier eine mindestens sechsmonatige Testlistung ihrer Produkte (Limoment Apfel-Minze und Limoment Apfel-Rose) in über 1.200 Fachmärkten. Dadurch bekommen sie die Chance ihre Kreationen einem breiten Publikum zu präsentieren und sich auf dem hart umkämpften Markt zu behaupten. Dem Kongress ging ein Auswahlverfahren einer 12-köpfigen Fachjury, bestehend aus Spitzenvertretern der Getränkebranche, voraus. Die Experten bestimmten aus über 40 Bewerbern die fünf innovativsten und erfolgversprechendsten Neugründungen. Am Tag der Entscheidung wählte dann das aus über 300 Managern der Getränkeindustrie und des Getränkehandels bestehende Fachpublikum auf dem Kongress den Sieger. Limoment konnte sich mit über 30 Prozent der Stimmen vor seinen Mitstreitern durchsetzen. 14.12.2016