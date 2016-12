Der Aufsichtsrat der Symrise AG hat den Vertrag des Vorstandsvorsitzenden Dr. Heinz-Jürgen Bertram erneut vorzeitig um weitere fünf Jahre bis 2022 verlängert. Durch konsequente Portfolioschärfung und das Identifizieren neuer Marktfelder hat sich Symrise unter seiner Führung maßgeblich weiterentwickelt und Marktsegmente jenseits des klassischen Geschäfts mit Duftstoffen und Aromen erschlossen. Durch die Bestätigung von Dr. Heinz-Jürgen Bertram als Vorstandsvorsitzenden ist die Kontinuität an der Unternehmensspitze gewahrt und die Basis für weiteres profitables Wachstum geschaffen. Die Symrise AG hat in den vergangenen Jahren neue Geschäftsfelder aufgebaut und mit strategischen Akquisitionen ihre Wettbewerbsfähigkeit weiter gesteigert, insbesondere in Bezug auf funktionale Produktlösungen in den Bereichen Ernährung und Körperpflege. Des Weiteren hat das Unternehmen den Zugriff auf nachhaltige, erneuerbare Schlüsselrohstoffe für die Herstellung von Duft- und Geschmackstoffen ausgebaut. So kooperiert Symrise zum Beispiel seit vielen Jahren mit Vanille-Bauern in Madagaskar. Dr. Heinz-Jürgen Bertram (58) hatte seit 1985 verschiedene Managementfunktionen im Bayer Konzern, in der Haarmann & Reimer Gruppe und bei Symrise inne. Der promovierte Chemiker bekleidete seit 2003 verschiedene Führungspositionen bei Symrise und wurde im Jahr 2006 in den Vorstand berufen. Seit August 2009 leitet er die Geschäfte des Unternehmens als Vorstandsvorsitzender. 14.12.2016