Mintel gibt die globalen Verpackungstrends für 2017 bekannt Das Mintel Packaging Team hat fünf Verpackungstrends identifiziert, die im kommenden Jahr Marken, Konsumenten, Einzelhändler und Verpackungshersteller beeinflussen werden. Die Vereinigung von Verpackungsstruktur und Branding Laut Mintel ist ein Drittel der US-Verbraucher der Meinung, dass qualitativ hochwertige Lebensmittelverpackung ein Indikator für die Produktqualität ist. Daher ist die Zeit reif für einzigartige Verpackungsstrukturen, die nicht nur auf dem Regal hervorstechen, sondern zur Bildung der Markenidentität beitragen und Verbrauchern einen Anreiz geben, sich Zeit für die Produkte zu nehmen. Unterm Strich: gute Verpackung schützt Ihr Produkt. Großartige Verpackung schützt Ihre Marke. Das Gesicht und die Rolle von Verpackung im E-Commerce Verbraucher kaufen mittlerweile fast alles online: drei Viertel der britischen Konsumenten gehen davon aus, dass sie in zehn Jahren den Großteil ihrer Einkäufe online tätigen werden. Doch die Lebensmittelindustrie hat den Einfluss von Verpackungen beim Online-Einkauf bis jetzt unterschätzt. Im kommenden Jahr erwartet das Packaging Team von Mintel, dass das Online-Shopping-Erlebnis ein wesentlicher Bestandteil im Diskurs um Verpackungsdesign und -innovation darstellen wird. Verpackung wird aktiv und intelligent Anforderungen an die Lebensmittelsicherheit, Abfallreduzierung und Beseitigung gefährlicher oder mangelhafter Produkte sind nur einige der ausschlaggebenden Faktoren, die zur Entstehung des Genres für aktive und intelligente Verpackungstechnologien beigetragen haben. Das Packaging Team von Mintel sieht aktuell eine Marktchance für Marken, mit denen sich Verbraucher in Echtzeit beschäftigen können, die unterhaltsam sind und zur gleichen Zeit eine aufklärende Funktion übernehmen. Verpackung als Erlebnis Zurzeit gibt es eine Fülle an Verpackungen, die alle gleich aussehen und mit Informationen überladen sind. Die nächste Produktgeneration muss das Verpackungsdesign wieder als Teil der Marke in den Vordergrund stellen; Verpackungen müssen nicht nur eine Verbindungen zum Kunden herstellen, sondern ein Erlebnis und Unterhaltung bieten. Markenbotschaften wie Spaß, Gemeinschaft oder Authentizität werden kommuniziert, um die Kaufentscheidung zu beeinflussen und den Wiederkauf zu garantieren. Verpackung als Erweiterung der Marke Markenvertrauen ist ein entscheidender Faktor bei der Kaufentscheidung. Laut Mintel kaufen 35 % der brasilianischen Verbraucher nur Haarpflegeprodukte von Marken, die sie zuvor verwendet haben. Hersteller können dieses Vertrauen nutzen, um Kundenbindung zu schaffen und ihr Produktportfolio weit über herkömmliche Kategorien hinaus zu erweitern. Für Marken werden Verpackungen im kommenden Jahr eine entscheidende Rolle beim Markteintritt und der Akzeptanz in neue Kategorien spielen. Die vollständige PDF-Version der „Globalen Verpackungstrends 2017“ können Sie hier kostenlos heruntergeladen. 16.12.2016