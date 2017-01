Neuer TV-Spot ab Januar 2017: Palina Rojinski lässt mit hoch2 nichts anbrennen hoch2 läutet deutschlandweit einen gesunden Start ins neue Jahr ein: Ab Januar wird mit einer starken TV-Kampagne um Markenbotschafterin Palina Rojinski massiv in den Markt investiert und kommunikativ ‚Vollgas‘ gegeben. Schon Ende 2016 zeigen starke POS-Aktivierung sowie nationale POS- und Innenstadt-Plakatierungen rund um die leckeren und gesunden Smoothies und Direktsäfte Wirkung: hoch2 legt in dem stark wachsenden ‚Chilled‘-Markt einen sehr guten Start hin, macht Konsumenten neugierig und generiert viele Probierkäufe. Erste Umsatz- und Rotationszahlen aus der Großfläche zeigen: hoch2 kann etablierte Wettbewerber direkt übertreffen und zählt damit zu den erfolgreichsten Smoothie- und Direktsaft-Launches 2016. Dadurch treibt hoch2 das Wachstum des gesamten ‚Chilled‘-Segments voran und erzeugt im Handel ein werthaltiges Zusatzgeschäft. Jetzt zündet hoch2 pünktlich zum Jahresstart – und damit zur Smoothie-Hochsaison – die nächste Stufe der Kampagne: Am 9. Januar 2017 geht der erste TV-Spot mit Markenbotschafterin Palina Rojinski auf reichweiten-starken Sendern sowie zusätzlich auf Online- und Social Media-Plattformen an den Start. ‚Mit hoch2 ist alles drin für dich!‘ – So lautet die Message, mit der sich die Schauspielerin und TV-Moderatorin immer wieder neuen Challenges stellt. Vom Stunt durch ein Schaufenster, über einen spontanen Marathon-Lauf mit Schacheinlage bis hin zum Feuerwehreinsatz: Das authentische Multitalent Palina zeigt, was man alles erleben kann, wenn man sich gesund und fit hält. Weiteren Buzz erzeugen zusätzlich Social Media Aktionen mit der Markenbotschafterin, die momentan zu den prominentesten Influencerinnen Deutschlands zählt. Außerdem werden Verkostungen, Samplings, POS- und Innenstadt-Plakatierungen sowie hoch2 Querverweise auf 100 Mio. hohes C Flaschen starke Probieranreize schaffen und den Umsatz antreiben. Die hoch2 Smoothies gibt es bisher in drei Sorten: der Gelbe, ‚Los geht’s!‘, ist der Wachmacher am Morgen, der Rote, ‚Schütz dich!‘, der Bodyguard der Zellen und der Grüne, ‚Stärk dich!‘, ein wahrer Nerven-Booster. Die Range der hoch2 Direktsäfte umfasst Orange, Gelber Multi und Roter Multi. Alle hoch2 Produkte sind 100 Prozent natürlich, vegan, ohne Zuckerzusatz, ohne Farb- und Konservierungsstoffe, ohne gentechnisch veränderte Zutaten und reich an natürlichem Vitamin C. 250 ml decken den Tagesbedarf und stärken so die Abwehrkräfte. 02.01.2017