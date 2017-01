Wolfra-Säfte jetzt auch im Restaurant des Deutschen Bundestags Ab Januar 2017 kommt bayrisches Flair in den Deutschen Bundestag in Berlin. Ab diesem Zeitpunkt werden im Restaurant des Reichstags Wolfra-Säfte ausgeschenkt. Gestartet wird mit einem Sortiment von acht Artikeln (200 ml und 1 Liter), darunter die starken Sorten Apfel trüb, Rhabarber und Mango. Die Wolfra Bayrische Natursaft Kelterei GmbH wurde 1930 in Wolfratshausen, einer klassischen Streuobstregion im bayrischen Voralpenland, gegründet. Als bayrisches Traditionsunternehmen produziert und vertreibt Wolfra Fruchtsäfte in Auslesequalität. Werte wie Heimat und Tradition liegen Wolfra besonders am Herzen. Erwähnenswert ist hierbei insbesondere die Zusammenarbeit mit aktuell über 2.000 regionalen bayrischen Obstbauern, die die Äpfel für den Wolfra Apfel Direktsaft und den Wolfra Bio Apfel Direktsaft liefern. 05.01.2016