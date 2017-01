Ein erneutes Rekordjahr für die Krombacher Gruppe: Sowohl der Ausstoß als auch der Umsatz konnten in 2016 aufs Neue gesteigert werden. Damit hält der deutliche Wachstumskurs der vergangenen Jahre an. Bereits im 17ten Jahr in Folge steigt der Umsatz: in 2016 um 3,9 % auf nun 745,3 Mio. Euro. Auch beim Ausstoß konnte die Gruppe 232.000 hl dazu gewinnen und schließt das Jahr mit insgesamt 6,937 Mio. hl ab - einem Plus von stattlichen 3,5 %. Mehr als zufrieden blickt man daher auf das Jahr 2016 zurück. Alkoholfreie Getränkemarken mit historischem Allzeithoch Schweppes Deutschland mit den alkoholfreien Marken Schweppes, Orangina und Dr Pepper ist sowohl im Ausstoß als auch im Umsatz auf einen neuen Rekordwert gewachsen. Die Marke Schweppes weist dabei ein Wachstum von 46.500 hl auf, was einem starken Plus von 6 % entspricht. Damit liegt Schweppes bei einem Gesamtausstoß von 825.500 hl. Neben dem weiterhin positiven Trend bei Tonics konnte auch Schweppes Wild Berry erneut hoch zweistellig wachsen. Orangina konnte sich stabil über der 100.000 hl-Marke etablieren, musste aber einen Rückgang um 6.000 hl hinnehmen auf einen Gesamtausstoß von 102.000 hl. Sehr positiv entwickeln konnten sich die Orangina Kleingebinde, hier insbesondere die kultige 0,25 l MW sog. Bulby-Flasche sowie die 0,33 l EW Dose. Dr Pepper, die US-Kultmarke, konnte in 2016 die Wachstumsdynamik der letzten Jahre nicht halten und verliert leicht um 2.500 hl und kommt somit auf einen Ausstoß von 52.000 hl. Auch hier konnten die Dosengebinde 0,33 l Dr Pepper und 0,5 l Dr Pepper Energy deutlich zulegen. 11.01.2017