Almdudler kommt zu Beginn 2017 mit der neuen 0,33 Liter Sleek Can und einem neugestalteten Verpackungsdesign und sorgt so für einen frischen und auffälligen Look im Getränkeregal. Urbaner Lifestyle trifft auf altbewährte Tradition mit der neuen Almdudler-Sleek Can Seit über 59 Jahren begeistert Österreichs beliebteste Premiumlimonade auch deutsche Verbraucher und genießt hierzulande eine nationale Markenbekanntheit von über 70 Prozent. Die unverwechselbare Originalrezeptur aus natürlichen Alpenkräutern - erstmals abgefüllt am 17. Oktober 1957 - blieb stets unverändert. Auffällige Neuerungen zeigen sich ab 2017 jedoch in der Produktrange sowie im Verpackungsdesign der österreichischen Traditionsmarke: Ab Februar 2017 ist Almdudler Original auch in der praktischen und impulsstarken 0,33L Sleek Can deutschlandweit erhältlich. Almdudler schafft neue Impulse im Dosensegment und beflügelt das Neukundengeschäft Getränkedosen sind Impulsprodukte, die insbesondere Käufer bis zu 40 Jahren anziehen. Diese Verbraucher greifen oftmals „on the go“ an der Kassenzone, an Tankstellen, am Kiosk auf dem Weg zum Sport, Konzert oder während einer längeren Autofahrt zum Produkt. Die neue Almdudler Sleek Can bereichert folglich das „on the go“-Geschäft und schafft ebenso neue Impulse im Dosensegment. Insgesamt ist die Nachfrage nach Getränkedosen in den letzten Jahren dank des Convenience- Charakters stark gestiegen. Denn der Trend zur Dose trifft auch den Geschmack der jüngeren Verbraucher, die einen lässigen, urbanen Lifestyle bevorzugen, perfekt: Das Produkt bleibt lange kühl, ist optimal für unterwegs, stapelbar, unzerbrechlich und ohne Qualitätsverlust recycelbar. Ein frischer Anstrich für die gesamte Produktpalette Zudem verziert das typisch leuchtende Almdudler-Rot ab sofort alle Almdudler Sorten sowohl auf den PET-Flaschen sowie auf den Trays. Die zuckerfreien Sorten differenzieren sich überdies im unteren Teil durch das bereits gelernte Almdudler-Blau. Dies sorgt für einen einheitlichen Markenauftritt am POS, prägnante Sichtbarkeit im Regal und einen absoluten Wiedererkennungswert über alle Sorten und Gebinde. Auch das beliebte Trachtenpärchen, das die Flasche schmückt, erhält einen neuen, modernen Anstrich. Angelehnt an den Stil des österreichischen Illustrators Joseph Binder, der für seine reduzierten, kubistischen Formen und auffälligen Farbflächen bekannt war. Zudem steht das Paar nun auch „nah beinand“ vor einer skizzenhaften Alpenlandschaft. 16.01.2017